Chery Fulwin T11 EREV inicia pré-venda com tela de 30 polegadas

A Chery está lançando o Fulwin T11 e a pré-venda começou no dia 12 de agosto. Se você tá pensando em garantir um, é preciso fazer um depósito de 1.111 yuan, o que dá uns 155 dólares. O lançamento oficial tá agendado para 15 de setembro, e a expectativa é grande.

Esse novo SUV é imponente! A frente foi inspirada no famoso Salão da Harmonia Suprema, na Cidade Proibida, na China. A traseira tem uma lanterna de estilo moderno, com uma barra luminosa no formato de diamante que traz um charme a mais. E tem um detalhe importante: a carroceria é feita com 88% de aço de alta resistência e alumínio, o que dá durabilidade e leveza na medida certa.

Com suas dimensões de 5,15 metros de comprimento, 1,99 m de largura e 1,80 m de altura, o Fulwin T11 promete bastante espaço interno — perfeito para quem passa muito tempo na estrada com a família ou amigos. O entre-eixos de 3,10 m oferece um conforto extra, e os pneus, que variam entre 20 e 21 polegadas, garantem uma ótima aderência na pista.

Esse modelo ainda vem equipado com o sistema de assistência ao condutor Falcon 700. Para quem já passou por trânsito complicado, sabe o quanto uma ajudinha extra, como a condução autônoma em áreas urbanas e o auxílio de estacionamento, faz toda a diferença.

E se você curte tecnologia, vai adorar saber que o Fulwin T11 tem um sistema de propulsão inovador. Ele utiliza um extensor de alcance, diferente do híbrido plug-in que já vimos em outros carros. O motor a combustão 1.5T entrega até 154 cv, enquanto a bateria de fosfato de ferro-lítio pode ter opções de 33,68 kWh ou 39,91 kWh, oferecendo uma autonomia elétrica de até 180 km. Para quem gosta de sentir a adrenalina, a versão com tração integral faz de 0 a 100 km/h em apenas 5 segundos.

No interior, o Fulwin T11 se destaca pela tela curva de 30 polegadas com resolução 6K. É como ter um cinema móvel! Além disso, conta com um assistente de voz inteligente, painel digital e um volante de design moderno.

Os passageiros que vão atrás também não ficam desamparados: há uma tela de teto de 17,3 polegadas, nada menos que 11 airbags, 23 alto-falantes para um som de qualidade e até um refrigerador no console central para manter as bebidas sempre geladas. Olha, dá até vontade de fazer uma viagem longa, né?

Esse SUV promete ser uma excelente opção para quem busca estilo, conforto e tecnologia embarcada. Já dá pra imaginar a galera dentro, curtindo a estrada e aproveitando cada momento.