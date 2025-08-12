Água confirmada em estrela semelhante ao Sol

Astrônomos descobriram água congelada em uma estrela situada a cerca de 160 anos-luz da Terra. Este achado incrível foi feito com o poderoso telescópio James Webb e relatado na revista Nature. A estrela em questão é a HD 181327, que é relativamente jovem, com apenas 18 milhões de anos.

Essa estrela é mais quente e maior que o nosso Sol e é composta não apenas por gelo, mas também por rochas e poeira. A presença de água congelada nesse tipo de estrela surpreendeu os cientistas e nos mostra como os cosmos têm muito a nos revelar.

Uma Nova Era de Descobertas

A descoberta da água congelada em uma estrela fora do nosso Sistema Solar é um marco empolgante. O telescópio James Webb, em uma colaboração entre a NASA, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA), promete ser uma ferramenta revolucionária, substituindo o antigo telescópio Hubble.

Localizado a 1 milhão de quilômetros da Terra, o James Webb é capaz de observar não apenas a estrela similar ao Sol, mas também outros planetas, estrelas e galáxias. Um dos instrumentos usados, o Espectrógrafo de Infravermelho Próximo (NIRSpec), foi fundamental para identificar a água.

O gelo encontrado na estrela HD 181327 parece semelhante ao gelo que existe em Saturno, mas está ainda mais longe, dentro do Cinturão de Kuiper. Além disso, os cientistas identificaram gelo em pedaços maiores que um milímetro. Essa característica pode estar ligada a colisões com outros fragmentos congelados no espaço.

Compostos como olivina e sulfeto de ferro também foram detectados na estrela. Esses materiais são normalmente encontrados em asteroides, cometas e meteoritos. O estudo desses elementos é extremamente importante, pois pode oferecer pistas sobre a formação de planetas e até mesmo a possibilidade de existência de vida fora da Terra.

Investir em pesquisas dessa natureza é fundamental. Os dados obtidos não apenas ampliam nosso entendimento sobre o espaço, mas também alimentam novas descobertas e curiosidades. Para se ter uma ideia da proporção, essa estrela possui 14% de sua massa composta por água e gelo, um indicativo impressionante do que pode existir lá fora.