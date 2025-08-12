Disco de Sabu: escultura de pedra egípcia de 5.000 anos

O Disco de Sabu é um dos artefatos mais intrigantes do Egito Antigo, que fascina arqueólogos e entusiastas da história desde sua descoberta. Esculpido há cerca de 5.000 anos, esse objeto se destaca não apenas pelo seu formato peculiar, mas também pela delicadeza em seu design. A peça foi encontrada em 1936 na tumba de Sabu, um oficial da primeira dinastia, na necrópole de Saqqara, durante uma escavação liderada pelo egiptólogo britânico Walter Emery.

Quando foi descoberto, o disco estava em várias partes, mas após ser reconstruído, passou a fazer parte do acervo do Museu Egípcio do Cairo. A tumba em que estava, conhecida como mastaba, foi saqueada, mas o corpo de Sabu foi encontrado intacto em um caixão de madeira, o que é bastante surpreendente.

### Objetos encontrados na tumba

Além do disco, a tumba continha diversos elementos interessantes, como vasos de pedra e cerâmica, ferramentas de sílex e cobre, e até os restos de dois bois. Emery também descreveu uma tigela ornamental trilobada encontrada ali, com 61 centímetros de diâmetro e 10 de altura, esculpida em uma rocha chamada metassiltito, que passou por metamorfismo.

Segundo o arqueólogo egípcio Ali El-Khouli, tigelas grandes de pedra eram comuns nesse período, mas a que acompanhava Sabu se destaca por suas três asas finamente esculpidas, que se elevam da borda. O visual da tigela se assemelha a um volante, ou até mesmo uma hélice moderna.

### Teorias sobre a função

O design inusitado do Disco de Sabu levou a várias teorias sobre sua real função. Algumas ideias até sugerem que poderia ser parte de uma turbina hidráulica, ou até mesmo um componente de uma nave alienígena! Mais recentemente, surgiu a hipótese de que poderia ser um “tanque de mostura”, usado na produção de cerveja.

Porém, muitos especialistas concordam que sua função é mais simples. A interpretação mais aceita é que o disco servia, assim como outras tigelas do Egito Antigo, para armazenar alimentos ou óleos. A fragilidade do material e a complexidade da escultura indicam que não era um item de uso cotidiano.

### Símbolo de status na vida e na morte

É provável que o Disco de Sabu tenha sido colocado na tumba como uma oferenda destinada à vida após a morte. Assim como outros objetos funerários da época, ele representava o status e a riqueza do falecido, ajudando a preservar sua memória para sempre.