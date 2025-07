Chery Fulwin A9L recebe 50 mil pedidos de sedãs híbridos

A Chery fez barulho com o lançamento do sedan Fulwin A9L, revelado em um evento em Pequim no dia 8 de julho. Neste novo capítulo da marca, a Fulwin se volta para o mundo dos carros híbridos e plug-in. Impressionante mesmo é saber que, em apenas um dia, o modelo já tinha mais de 50 mil pedidos na China. Um sucesso meteórico!

O Fulwin A9L é o primeiro de uma nova fase global da marca. Com mais de 700 dias de desenvolvimento e a contribuição de mais de 5 milhões de motoristas, não é à toa que eles fizeram mais de 1.200 ajustes no carro, tudo baseado no feedback real dos usuários. Isso mostra um cuidado com a experiência do motorista que é bem legal.

Para quem valoriza um design diferenciado, o A9L não decepciona. Ele traz uma silhueta fastback moderna, grade dianteira fechada, e toda a iluminação em LED que conecta a frente do carro. O spoiler ativo na traseira não é só estilo, mas também ajuda na aerodinâmica, e isso com certeza faz diferença na estrada. A pintura recebe nada menos que oito camadas, e as maçanetas das portas são semi-escondidas, trazendo um ar de sofisticação.

Em termos de espaço, o Fulwin oferece um interior enorme, com 5,02 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 3 metros. Isso significa que até os passageiros de trás podem relaxar com amplo espaço para as pernas. Aliás, já sentiram a diferença de um carro bem espaçoso em uma viagem longa? É um conforto que faz toda a diferença. E não podemos esquecer do acabamento, que combina camurça e detalhes bicolores — um toque que faz você querer ficar um tempinho a mais no carro.

Se você aprecia tecnologia, vai adorar o cockpit inteligente Lingxi 2.0. Com um chip Qualcomm por trás, ele reconhece até 40 comandos de voz seguidos e permite que você interaja com gestos. O sistema de som, com 1.080 watts de potência, é pensado para agradar até os apreciadores mais exigentes.

E o motor? O Fulwin A9L não deixa a desejar! Ele é alimentado pela plataforma híbrida Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0, com um motor turbo de 1.5 e uma bateria robusta de 33,7 kWh. Com a versão de tração nas quatro rodas, dá para sentir a emoção: você acelera de 0 a 100 km/h em só 4 segundos! E se você for daqueles que se preocupa com a autonomia, saiba que dá para rodar até 260 km só no modo elétrico. E, se precisar, o carro ainda consegue fazer mais de 2.500 km quando combina o uso da bateria e do combustível — é uma baita comodidade.

Falando em conforto, a suspensão avançada e a direção inteligente Falcon oferecem uma experiência de direção tranquila e segura, quase como se você tivesse um copiloto sempre ao seu lado. Ah, e a segurança é uma prioridade! A estrutura do carro é feita com 88% de aço e alumínio de alta resistência, incluindo aço formado a quente em locais estratégicos. E não se esqueça dos nove airbags que vêm em todas as versões, incluindo cortinas laterais que protegem todas as fileiras.

Outras montadoras também estão seguindo a tendência, como a Lynk & Co, que lançou o sedã híbrido 10 EM-P com nada menos que 523 cv na China. O mercado de híbridos está esquentando, e o Fulwin A9L é uma prova disso!