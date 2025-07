Renault Boreal é lançado com foco em tecnologia e luxo

O Renault Boreal chegou para agitar o mercado dos SUVs médios! Este modelo totalmente novo vai ser produzido aqui no Brasil e é a grande aposta da Renault para brigar com gigantes como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos.

### Um SUV Que Imponência

Com 4,56 metros de comprimento, 1,84 metro de largura e 1,65 metro de altura, o Boreal não é apenas mais um na multidão. Ele se posiciona como um verdadeiro concorrente, superando o Duster e até alguns de seus rivais diretos. O porta-malas tem 522 litros de capacidade, perfeita para aquele fim de semana em família ou uma viagem com os amigos. E se precisar de mais espaço, é só rebater os bancos, e aí você chega a impressionantes 1.279 litros. Para quem já carregou as tralhas para uma viagem, sabe que um bom porta-malas faz toda a diferença, né?

### Design Que Chama a Atenção

Na rua, o Boreal não vai passar desapercebido. Sua imponência é notável, com uma frente marcante e faróis de LED que se destacam. A grade frontal tem um acabamento refinado e o capô elevado transmite um ar de robustez. As linhas suaves e fluidas da carroceria com detalhes notáveis, como as rodas de 19 polegadas, criam uma silhueta urbana e elegante. Ah, e o teto panorâmico nas versões biton dá aquele toque extra de sofisticação!

### Interior Sofisticado

Entrar no Boreal é como fazer uma atualização no seu conceito de conforto. O acabamento é de alto padrão, com duas telas de 10 polegadas que integram o painel de instrumentos e a central multimídia. A central conta com o sistema Google Automotive Services, uma novidade para carros feitos aqui. Isso significa mapas, assistente de voz e até atualizações remotas para que você esteja sempre com tudo em dia.

### Tecnologia Que Faz Diferença

O Boreal é um kebab de tecnologia! O sistema de som premium da Harman Kardon oferece até cinco perfis acústicos diferentes, garantindo uma experiência sonora top durante a direção. Além disso, a iluminação ambiente personalizável em 48 cores cria um clima bacana dentro do carro. E quem não gostaria de um ar-condicionado dual zone e bancos com ajuste elétrico e massagem?

### Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é uma prioridade no Boreal, que conta com até 24 sistemas avançados de assistência ao condutor. De piloto automático adaptativo a alertas de colisão e farol alto automático, as tecnologias visam tornar cada viagem mais tranquila. E convenhamos, quem já teve que fazer uma manobra em uma rua cheia sabe como um assistente de estacionamento pode salvar o dia.

### Motor E Desempenho

Debruçando-se sobre o desempenho, o Boreal vem com um motor 1.3 TCe turbo flex que entrega até 163 cv, ótimo para quem gosta de um pouco mais de emoção ao volante. O câmbio automático de dupla embreagem EDC promete suavidade e agilidade nas trocas de marcha. E para quem gosta de dar aquele toque pessoal, há modos de condução como Eco, Comfort, Sport e até um modo Smart que ajusta tudo de acordo com seu estilo.

### Projeção de Preços e Lançamento

O Boreal será oficialmente lançado em dezembro de 2025, com preços estimados entre R$ 200 mil e R$ 230 mil. Esse preço coloca o modelo em uma categoria confortável, com opções de acabamento sofisticado e tecnologias inovadoras.

Se você é apaixonado por carros e está pensando em um SUV que une elegância, tecnologia e conforto, o Renault Boreal pode ser uma excelente opção a considerar!