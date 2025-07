Compre Vale e venda CPFL para lucrar até 1,46% nesta quarta

Vale é Recomendada para Day Trade na Quarta-feira

A Vale, com o ticker VALE3, está entre as ações recomendadas para compra em day trade pela Ágora Investimentos nesta quarta-feira, 9 de outubro. No fechamento do pregão anterior, a ação foi negociada a R$ 54,58. A Ágora estipulou um preço-alvo de R$ 55,48 para essa ação, o que representa um potencial de ganho de 1,41%.

Detalhes da Recomendação

Para quem está considerando investir, aqui estão os detalhes da ação da Vale:

Ação : VALE3

: VALE3 Preço de Entrada : R$ 54,71

: R$ 54,71 Preço-alvo : R$ 55,48

: R$ 55,48 Potencial de ganho : 1,41%

: 1,41% Stop : R$ 54,33

: R$ 54,33 Stop (%): -0,69%

Além da Vale, a análise incluiu outras ações que podem ser compradas e vendidas.

Ações para Venda

Outra recomendação da Ágora é para a venda das ações da CPFL Energia, identificadas pelo ticker CPFE3. A recomendação tem um potencial de retorno de até 1,46%, com um stop sugerido em R$ 40,06. Veja os detalhes:

Ação : CPFE3

: CPFE3 Preço de Entrada : R$ 39,77

: R$ 39,77 Preço-alvo : R$ 39,19

: R$ 39,19 Potencial de ganho : 1,46%

: 1,46% Stop : R$ 40,06

: R$ 40,06 Stop (%): -0,73%

Recomendações de Outras Ações

Outras ações também foram listadas para compra e venda, incluindo:

Cury (CURY3) Preço de Entrada: R$ 30,23 Alvo: R$ 30,65 Potencial de ganho: 1,39% Stop: R$ 29,99

MRV (MRVE3) Preço de Entrada: R$ 6,12 Alvo: R$ 6,21 Potencial de ganho: 1,47% Stop: R$ 6,08

Embraer (EMBR3) Preço de Entrada: R$ 80,96 Alvo: R$ 79,83 Potencial de ganho: 1,40% Stop: R$ 81,54

Yduqs (YDUQ3) Preço de Entrada: R$ 15,52 Alvo: R$ 15,30 Potencial de ganho: 1,42% Stop: R$ 15,63



Informações Importantes

É fundamental lembrar que todos os investimentos trazem riscos. Portanto, os investidores devem ser cautelosos e respeitar os níveis de stop, que indicam o ponto em que as perdas se tornam insustentáveis.

A metodologia utilizada pela Ágora é baseada em análises gráficas que tentam prever as tendências de curtíssimo prazo do mercado. As operações são válidas apenas para o dia atual, e os retornos mencionados são brutos, ou seja, não incluem taxas de corretagem ou emolumentos. Caso o ativo abra com um gap e atinja o objetivo antes do preço de entrada, a operação será cancelada.

Com essas informações, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre suas operações de day trade.