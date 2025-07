Chery Fulwin A9L é lançado na China como sedã híbrido plug-in

O novo sedã híbrido plug-in da Chery, o Fulwin A9L, foi oficialmente lançado na China, trazendo uma proposta interessante para quem valoriza tecnologia aliada ao desempenho. Ele chegou em quatro versões com preços que variam entre 149.900 e 207.900 yuan, o que dá algo em torno de 20.890 a 29.000 dólares. E não é que só na primeira hora de vendas a marca já registrou mais de 35 mil pedidos? É um sinal claro do quanto a galera está interessada em carros que combinam eletrificação com sofisticação.

Este sedã tem um tamanho generoso, medindo 5,01 m de comprimento e 1,96 m de largura, com um entre-eixos de 3 m. O design é aerodinâmico, com coeficiente de arrasto de apenas 0,23, o que ajuda a melhorar a eficiência no consumo, algo que todo motorista adora. Para quem gosta de personalização, o Fulwin A9L possui seis opções de cores. No interior, o carro impressiona, trazendo um painel digital de 10,25” e uma tela multimídia flutuante de 15,6”, tudo controlado pelo sistema Lingxi Smart Cabin 2.0. Se você já ficou tentando entender aquela central de multimídia enquanto dirige, sabe como é valioso ter uma interface intuitiva.

Ele também oferece versões de quatro ou cinco lugares, sendo que a opção com quatro assentos conta com um console central traseiro que possui comandos de massagem e aquecimento, perfeito para quem quer um pouco mais de conforto em viagens longas.

### Performance e Tecnologia

Na parte mecânica, o Fulwin A9L não decepciona. Ele usa o sistema híbrido Kunpeng C-DM 6.0, com um motor a gasolina 1.5 turbo que entrega 154 cv. Dependendo da versão, ele tem um ou dois motores elétricos e baterias de 33,67 kWh. A transmissão é automática DHT Pro. Para quem busca potência, a versão com tração dianteira oferece 215 cv e impressiona com uma autonomia elétrica de até 260 km. Já a versão com tração integral traz um motor traseiro, elevando a potência elétrica para 261 cv, mas com uma autonomia elétrica de 200 km. Isso mostra como é legal ter versatilidade de escolha.

E o que dizer da tecnologia de condução autônoma? O A9L conta com sensor lidar, 11 câmeras e diversos radares que permitem uma experiência de condução assistida. Isso inclui funções de frenagem automática e estacionamento inteligente. Para quem já passou por situações complicadas de estacionamento, isso é uma mão na roda.

### Conforto e Segurança

O Fulwin A9L não esquece do quesito segurança. Ele vem com nove airbags e controle climático automático, além de um sistema de comando por voz que tem inteligência artificial. Com uma iluminação ambiente que oferece 256 cores, o carro ainda conta com a possibilidade de ser controlado pelo celular — quem não gostaria de ligar o ar-condicionado antes de entrar no carro?

Outras montadoras, como a Hyundai, também estão investindo pesado em tecnologia, mas a Chery, juntamente com a Anwa, encontra um caminho interessante em suas inovações. Isso dá um toque competitivo ao mercado, beneficiando a todos nós, motoristas.

Quem é apaixonado por carro com certeza vai ficar de olho no que mais o Fulwin A9L pode oferecer. É sempre bom ter opções que prometem não só um bom desempenho, mas também muito conforto e tecnologia.