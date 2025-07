O que é a lua do veado e como observá-la no Brasil

Lua do Veado Brilhará Esta Noite em Todo o Brasil

Nesta quinta-feira, a Lua do Veado, uma das superluas mais esperadas do ano, poderá ser vista em todo o Brasil a partir das 20h. Este fenômeno lunar é chamado de "Lua do Veado" em referência ao crescimento dos chifres dos cervos, que ocorre no início do verão no hemisfério norte.

A Lua Cheia de julho surgirá no horizonte leste ao anoitecer e se porá no oeste pouco antes do amanhecer. No hemisfério norte, onde as noites são mais curtas, a lua aparecerá mais baixa no céu durante a noite. Em contraste, no hemisfério sul, a Lua do Veado se elevará em uma posição alta, proporcionando uma vista impressionante.

De acordo com informações astronômicas, a superlua recebe o nome de "buck moon" em inglês, pois coincide com o momento em que os chifres novos dos veados machos surgem, cobertos por uma pele aveludada. Esses chifres são compostos principalmente de cálcio e fósforo, mas o ciclo lunar não afeta diretamente esse processo.

A Lua do Veado atingirá sua fase cheia às 20h37 (horário de Brasília) e será visível durante toda a noite, com mais de 98% de seu disco iluminado. Para observar o fenômeno, é essencial que o céu esteja limpo, pois a superlua ficará visível até o amanhecer.

Vale destacar que, em julho, a Lua do Veado pode parecer maior e até adquirir cores diferentes quando aparece baixa no horizonte. Isso acontece porque a luz da lua atravessa mais atmosfera, podendo apresentar tons de laranja, rosa ou vermelho.

Após essa exibição, a próxima Lua do Veado ocorrerá no dia 29 de julho de 2026. Portanto, esta é uma ótima oportunidade para os amantes da astronomia e da natureza apreciem a beleza deste fenômeno celestial.