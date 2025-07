Dinossauros ainda vivem na Terra, aponta estudo científico

As aves que conhecemos hoje têm uma relação fascinante com os dinossauros, e essa conexão foi revelada graças a diversas descobertas paleontológicas. Uma das mais intrigantes ocorreu em 2016, quando um fóssil chamado Navaornis hestiae foi encontrado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Essa descoberta é um verdadeiro tesouro para entender como as aves se desenvolveram a partir de seus ancestrais dinossauros.

O Navaornis hestiae faz parte de um grupo de aves extintas conhecido como Enantiornithes. Essas aves tinham características bem interessantes que as aproximam das aves que vemos no nosso dia a dia, como a ausência de dentes e um crânio arredondado.

Evidências paleontológicas

A ligação entre as aves e os dinossauros começou a ser desvendada no século 19 com a descoberta do Archaeopteryx. Esse dinossauro coberto de penas é um exemplo claro da transição entre os dois grupos. As penas, inicialmente, podem ter surgido para ajudar a manter a temperatura corporal, e só depois passaram a ser usadas para voar. Com o Navaornis hestiae, essa transição ganha mais evidências, já que mostra semelhanças anatômicas com as aves que conhecemos hoje.

Descobertas no Brasil

O Brasil vem se destacando bastante nas pesquisas paleontológicas, especialmente com a descoberta do Navaornis hestiae. Esse fóssil trouxe novas perspectivas sobre a neuroanatomia das aves, desafiando teorias que já estavam consolidadas. Ele ocupa uma posição única na linha do tempo, preenchendo uma lacuna de impressionantes 70 milhões de anos entre o Archaeopteryx e as aves modernas.

Análises cuidadosas das características desse fóssil permitiram uma melhor compreensão da evolução do cérebro e do sistema nervoso das aves. Essas informações ajudam a entender como as aves se adaptaram e se diversificaram ao longo do tempo.

Cada nova descoberta, incluindo o Navaornis hestiae, enriquece o nosso conhecimento sobre a evolução das aves. As características intermediárias dos fósseis são fundamentais para ilustrar como os dinossauros estão conectados às aves que vemos voando por aí hoje.