Finneas brilha com pop acessível e falsete no Lollapalooza

Finneas performs on the fourth day of Lollapalooza at Grant Park, Sunday, Aug. 3, 2025.

Finneas O’Connell, conhecido por seu trabalho como compositor e produtor da irmã Billie Eilish, se apresentou como artista solo no festival Lollapalooza, realizado no dia 3 de agosto de 2025, em Grant Park, Chicago. Este foi o primeiro show de Finneas no evento, e ele encantou o público com suas músicas pop acessíveis, intercalando performances no piano e na guitarra.

Durante sua apresentação, Finneas se destacou com canções contagiantes que trazem batidas dançantes e refrãos fáceis de cantar, capturando a atenção de uma plateia composta principalmente por adolescentes e jovens adultos. Uma das músicas mais aclamadas foi "What’s It Gonna Take to Break Your Heart", que faz parte de seu álbum mais recente, "For Cryin’ Out Loud!". A canção, com seu ritmo envolvente, fez o público balançar e cantar junto enquanto a luz do dia começava a se transformar em crepúsculo.

Finneas também contou com o apoio de uma banda talentosa e da cantora Ashe, que se juntou a ele para as performances de "Till Forever Falls Apart" e "The Little Mess You Made". Essas faixas são parte de seu novo projeto em conjunto chamado The Favors, com um álbum intitulado "The Dream" programado para ser lançado em setembro.

Ele tradicionalmente se destaca por seu controle vocal, transicionando suavemente de notas suaves para vozes poderosas. As canções "2001", "Cleats" e "I Lost a Friend" foram bem recebidas pelo público, que se identificou facilmente com as letras que refletem as experiências típicas dos jovens em suas vidas escolares.

As baladas "Angel" e "Just a Little Window" também marcaram presença, mas "Break My Heart Again" foi particularmente emocionante, começando com Finneas ao piano e crescendo até um clímax poderoso com a banda. A animação não faltou na performance de "Let’s Fall in Love for the Night", que levou o público a dançar com seu ritmo vibrante e a participação de um trecho mais lento que permitiu que o cantor mostrasse sua habilidade com o falsete.

Finneas expressou sua alegria por estar novamente no Lollapalooza, mencionando que o festival é um dos melhores dos Estados Unidos. Como um dos principais compositores atuais, sua performance certamente garantirá um convite de volta em edições futuras do evento.

