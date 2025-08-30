Chery apresenta Jetour Zongheng G700, que navega 40 minutos

A Chery trouxe para o público a pré-venda do seu novíssimo SUV híbrido off-road, o Jetour Zongheng G700, durante o Salão de Chengdu. Para garantir o seu, o motorista precisa fazer um depósito de 700 yuans, o que dá cerca de 98 dólares. O que muitos esperam ansiosos é, claro, o preço final do modelo, que ainda não foi revelado.

Esse SUV tá com um design robusto, seguindo aquela linha clássica em forma de caixa, e vem equipado com um pneu sobressalente na traseira e dois ganchos de reboque nos para-choques. Uma das características mais impressionantes é a cabine resistente à água, que permite uma navegação que pode durar até 40 minutos a uma velocidade de 2,31 m/s. Para quem mais gosta de off-road, essa é uma super vantagem.

Iluminação do painel e conforto são tópicos que não podem ser deixados de lado. O interior do G700 é de encher os olhos. Temos um volante de base plana, uma tela central que impressiona com 15,6 polegadas, painel telescópico de 35,4 polegadas e acabamentos quadrados que reforçam essa pegada robusta. E falando em conforto, os assentos oferecem função de ventilação, aquecimento e até massagem. Perfeito para longas viagens, né?

A tecnologia do G700 não para por aí. O sistema multimídia traz uma tela de 17,3 polegadas no teto traseiro e uma geladeira incrível que vai de -6°C a 50°C. E as lanternas traseiras? Elas têm a capacidade de exibir diferentes formatos e até palavras digitalmente, destacando ainda mais o caráter tecnológico do veículo.

Quando falamos sobre potência, o conjunto híbrido Kunpeng CDM-O se destaca. Ele combina um motor 2.0T de 208 cv com dois motores elétricos, somando uma poderosa potência total de 751 cv e um torque de 795 Nm. A transmissão DHT de 2 velocidades faz o SUV acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos, consumindo apenas 1,39 litros a cada 100 km. Para quem já pegou trânsito pesado, sabe a importância de um câmbio esperto!

Um dos grandes trunfos do G700 é sua autonomia, que impressiona com 1.400 km. Isso é possível graças à bateria 4C Shenxing da CATL, que permite um carregamento super rápido, sendo possível recuperar de 30% a 80% da carga em apenas 10 minutos. Isso deixa o SUV pronto para longas jornadas de forma prática e eficiente.

E para quem ama um bom off-road, o G700 também não decepciona. Ele conta com tração nas quatro rodas e um modo inteligente todo-terreno. Com o sistema Falcon 500 da Chery, a assistência ao motorista é garantida, tanto na alta velocidade quanto em manobras de estacionamento. O G700 combina robustez e tecnologia de uma forma que promete agradar aos motoristas mais exigentes.