Novo design e alterações no motor são destaques

Os SUVs estão em alta entre os brasileiros, e não é à toa. Com um espaço interno generoso e muita versatilidade, esses veículos estão sempre no topo das vendas. É nesse cenário que a Nissan acaba de anunciar a nova geração do Kicks, um dos seus carros mais símbolos, que está previsto para ser lançado em 2026, mas já traz várias novidades que prometem chamar atenção.

Um dos grandes destaques do novo Kicks é o seu design moderno. Ele combina esportividade e elegância, com uma grade frontal que traz elementos horizontais e lanternas traseiras de tirar o fôlego. A Nissan também decidiu colocar o nome “Kicks” na coluna C, uma tendência bem legal no design automotivo atual.

No que diz respeito à motorização, o SUV deve vir com um motor 1.0 turbo de três cilindros, já usado em outros modelos da aliança Renault-Nissan, como o Renault Kardian. Com esse motor, o Kicks entrega até 125 cv e 220 Nm de torque, e será equipado com um câmbio automático. Outra novidade é a inclusão de comandos por botão para os modos P, R e D, trazendo ainda mais tecnologia para a experiência de dirigir.

Conforto e comodidade: outros destaques do novo SUV da Nissan

A Nissan promete que o Kicks 2026 terá um entre-eixos maior, garantindo mais espaço para quem senta no banco de trás. E não para por aí: o porta-malas também será ampliado, superando a capacidade de 432 litros da geração anterior. Imagine só, dá para levar até sete malas!

Quando se fala em equipamentos, a nova geração do Kicks se destaca pela inclusão de um painel digital e uma central multimídia com uma tela flutuante grande, aumentando a conectividade e interatividade, algo que antes era só patrimônio de carros luxuosos.

Ainda teremos um sistema de som premium da Bose, um teto solar panorâmico para aproveitar o sol, recursos de segurança de última geração, além de um freio de estacionamento eletrônico e um acabamento interno que promete ser macio e durável.

Embora o lançamento oficial do novo Kicks seja em 2026, há uma expectativa grande de que ele chegue nas concessionárias brasileiras já no segundo semestre deste ano. Essa novidade está fazendo os fãs do modelo ficarem animados e ansiosos!