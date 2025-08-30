Domingo espetacular apresenta entrevista com Vera Fischer e reportagens relevantes

No último domingo (31), a Record apresentou uma nova edição do programa que une reportagens impactantes e entrevistas exclusivas, abordando temas variados da sociedade.

Uma das entrevistas de destaque foi com a atriz Vera Fischer, que atualmente atua na peça “O Casal Mais Sexy da América”. Durante a conversa nos bastidores do teatro, conduzida pela apresentadora Carolina Ferraz, Fischer falou sobre sua trajetória de carreira, os desafios que enfrenta na maturidade e suas visões sobre o amor. Ela é uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira e refletiu sobre sua vida e o que a fama representa para ela.

Uma das reportagens do programa trouxe à tona a preocupação sobre o retorno do padrão de beleza da magreza extrema. Especialistas em saúde discutiram o uso de canetas emagrecedoras e os riscos associados à perda rápida de peso. Os profissionais alertaram para os danos que esses métodos podem causar ao organismo e enfatizaram a necessidade de combater padrões de beleza não saudáveis que afetam a sociedade.

O programa também apresentou a história de Manuelly de França Barbosa, uma brasileira que passou por momentos difíceis ao ser detida no setor de deportação em Atenas. Após dias de angustia, ela conseguiu retornar ao Brasil, e a reportagem retratou a emoção de sua volta e como sua família foi afetada pela situação.

Além disso, a jornalista Ingrid Griebel investigou um esquema que envolve a adulteração de combustíveis, supostamente ligado ao PCC, uma das mais notórias facções criminosas do Brasil. A reportagem revelou como a gasolina está sendo misturada com substâncias como metanol e água, o que gera sérios prejuízos para os consumidores e danos aos veículos.

Outra parte do programa acompanhou a transferência do influenciador digital Hytalo Santos e seu parceiro, Israel Vicente, para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB). Eles estão sendo investigados por supostas práticas de tráfico de pessoas e exploração de menores, e a mudança foi feita sob um rigoroso esquema de segurança.

Por fim, o apresentador Reinaldo Gottino trouxe uma história comovente. Ele contou sobre Sebastião Tavares, pai de Júlio César dos Santos Tavares, um jovem de 16 anos que faleceu em um acidente de moto na BR-282, em Lages (SC). O velório do jovem foi muito emocional, e o discurso do pai ganhou repercussão ao fazer um apelo para que outros jovens evitem manobras arriscadas e perigosas no trânsito. A reportagem também incluiu vozes de influenciadores digitais que arriscam suas vidas por fama nas redes sociais.

O programa foi transmitido mais tarde, às 20h30, após o jogo entre Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A apresentação ficou a cargo de Carolina Ferraz, com a participação especial de Eduardo Ribeiro, que substituiu Roberto Cabrini durante as férias.