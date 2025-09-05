Changan apresenta Nevo A06 com recarga de 1 km por segundo

A Changan lançou o Nevo A06, um sedã elétrico que promete sacudir o mercado até o final deste ano. Ele vem em duas versões animadoras: a totalmente elétrica (BEV) e a híbrida com extensor de autonomia (EREV). Um dos pontos fortes desse modelo é a bateria 6C, que se destaca por poder recarregar até um quilômetro por segundo. Isso mesmo, mal você pisca e já tá com a carga bem avançada!

Falando do design, o Nevo A06 foi construído na plataforma SDA (Super DNA), com um comprimento de 4,88 m e 2,92 m de entre-eixos. O visual é moderno e aerodinâmico, com um coeficiente de arrasto super baixo de 0,217 Cd. Na frente, ele impressiona com um farol que possui 236 LEDs e se estende por 2,2 m, criando um espetáculo visual que com certeza vai chamar a atenção na estrada.

Dentro do carro, o estilo minimalista continua. O painel digital é retangular e as telas flutuantes dão um ar futurista ao cockpit. Para quem curte som de qualidade, são 20 alto-falantes e 256 opções de cores para as luzes ambiente, deixando o clima perfeito a bordo. Os bancos traseiros não ficam para trás: têm ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e até massagem! E se você precisar de espaço, o porta-malas é generoso, com 101 litros na parte dianteira e 656 litros na traseira, tudo com abertura por toque nos logotipos.

Em termos de tecnologia, esse sedã não economiza. Com lidar no teto, 11 câmeras e uma gama de sensores, ele traz assistência de condução de nível 2. Você que já pegou um trânsito chato sabe bem como a ajuda de tecnologia pode fazer a diferença na hora de dirigir.

Quando o assunto é desempenho, a versão BEV oferece duas opções de potência: 120 kW (161 cv) e 210 kW (282 cv), com baterias que variam entre 42,12 kWh, 51,48 kWh e 63,18 kWh. Isso significa autonomias de 420 km, 510 km e 630 km, dependendo da bateria escolhida. Já a versão EREV combina um motor 1.5 aspirado com 97 cv e um motor elétrico de 120 kW, oferecendo 180 km de autonomia totalmente elétrica.

E não podemos esquecer do carregamento rápido! Com a tecnologia 6C e a plataforma SiC de 800 V, dá para recarregar de 30% a 80% em apenas 9 minutos. Ou seja, você pode dar uma pausa rapidinha e voltar à estrada com energia renovada. Se isso não é eficiência energética, eu não sei o que é!