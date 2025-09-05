César e Odete: passado criminal de César é revelado durante casamento

O remake da novela “Vale Tudo”, apresentada pela Globo, promete emoções intensas na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro. O casamento entre Odete, interpretada por Débora Bloch, e César, protagonizado por Cauã Reymond, acontece na casa de Celina, personagem de Malu Galli. O evento começa de forma tranquila, mas rapidamente se transforma em um momento de tensão e revelações inesperadas.

Os convidados da cerimônia são poucos, incluindo Olavo, amigo do noivo, e alguns membros da família Roitman. No entanto, a aparente harmonia do momento é quebrada quando Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, consegue publicar uma reportagem reveladora sobre o passado criminal de César, mencionando um roubo que ele cometeu, incluindo o furto de um quadro da artista Heleninha.

Assim que Olavo recebe a notícia pelo celular, ele avisa César, que logo manifesta preocupação com a possibilidade de ser preso. À medida que os convidados leem a reportagem, a atmosfera muda drasticamente, e olhares de desaprovação se voltam para o noivo, que tenta deixar a cerimônia de maneira discreta.

Odete, decidida a controlar a situação, impede que César fuja e exige que ele enfrente os convidados. Em um discurso, ela defende o noivo, alegando que a reportagem é falsa e que já acionou seus advogados. Contudo, mais tarde, César revela a Odete que realmente estava envolvido no crime, o que coloca à prova a relação deles e promete desdobramentos significativos na trama.

A nova versão de “Vale Tudo” é escrita por Manuela Dias, com colaboração de um time operacional que inclui Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, enquanto Cristiano Marques é o responsável pela direção geral. A produção conta ainda com Luciana Monteiro na produção, Lucas Zardo como produção executiva e José Luiz Villamarim na direção de gênero.

Com um total de 173 capítulos previamente confirmados, a novela deve permanecer no ar até o dia 17 de outubro de 2025. Após “Vale Tudo”, a faixa das nove será ocupada pela nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, trazendo Sophie Charlotte e Dira Paes em papéis de destaque. Essa nova programação reflete a estratégia da Globo de unir a nostalgia dos clássicos com a inovação de novas produções e elencos conhecidos.