Apple apresenta novo sistema de busca para transformar a experiência no iPhone

A Apple está trazendo novidades quentíssimas! A gigante da tecnologia está focando em usar inteligência artificial para aprimorar seu sistema de busca. Com essa mudança, a Apple pode entrar de vez na disputa com empresas como a OpenAI e outras plataformas emergentes.

Denominado World Knowledge Answers, o novo recurso tem tudo para se unir ao assistente virtual Siri, que muitos já conhecem. Isso deve abrir portas para uma experiência mais rica e informativa.

As previsões

A Apple não pretende parar por aí. A ideia é que esse sistema seja incorporado também no Safari, o navegador da marca, e no Spotlight, a ferramenta de busca do próprio iPhone. Há especulações de que a apresentação dessa novidade deverá ocorrer no hemisfério Norte, especialmente durante a primavera, trazendo dados da internet de forma mais fluida, similar ao que o ChatGPT já oferece.

A tecnologia utiliza conceitos de modelos de linguagem grandes (LLMs), fundamentais para o funcionamento de sistemas de inteligência artificial. Curiosamente, parte dessa tecnologia poderia vir da Alphabet, a controladora do Google, que mantém um acordo com a Apple para realizar testes e avaliações sobre IA.

Essa nova funcionalidade será superadaptável. Os usuários poderão interagir não apenas por texto, mas também por fotos e vídeos, levando em consideração interesses locais. O uso dessa inteligência artificial promete trazer respostas mais rápidas e precisas, superando as limitações da Siri, que nasceu em 2011 e já mostrou sinais de estar bastante desatualizada.

Embora as empresas não tenham se manifestado oficialmente sobre essas inovações, a Bloomberg apurou as informações. A Apple, com sede em Cupertino, e o Google, que fica em Mountain View, estão em um cenário de expectativa. Vale destacar que, após essa notícia, as ações da Apple subiram cerca de 3,8%, fechando a US$ 238,47, um indicativo do entusiasmo do mercado.