Geely lança SUV elétrico EX5 na Grécia e aumenta presença na Europa

A Geely, uma das principais marcas chinesas no mundo automotivo, fez sua estreia oficial na Grécia no dia 24 de junho de 2025, trazendo o SUV elétrico EX5 para alegrar os apaixonados por carros no país. Esse lançamento está alinhado com uma parceria da Geely com a GEO Mobility Hellas, do Union Group, que cuida da importação e distribuição dos veículos por lá.

O EX5 já chegou com tudo, tendo sido apresentado anteriormente na China, onde era conhecido como Galaxy E5, em agosto de 2024. Esse SUV impressiona com um motor dianteiro de 160 kW, que corresponde a 215 cv, e um torque de 320 Nm. Você sabia que ele pode sair do zero aos 100 km/h em incríveis 6,9 segundos? E a autonomia é outro ponto forte: tem opções de bateria de 49,52 kWh, que garantem até 440 km de alcance, ou a maior, de 60,22 kWh, que pode alcançar até 530 km. Para quem ama pegar a estrada, isso é um convite e tanto à adrenalina.

Se olharmos para o mercado grego, percebemos que a Geely chega em um momento de bastante movimento. Em maio de 2025, foram vendidas 15.670 unidades de automóveis, com um crescimento de 13,9% comparado ao ano anterior. Porém, a liderança ainda está nas mãos dos motores a combustão, com a Toyota, Peugeot e Hyundai dominando as vendas por lá. Isso mostra que o caminho para os elétricos ainda está sendo pavimentado.

Nos últimos tempos, a presença das montadoras chinesas de veículos elétricos tem se fortalecido na Grécia, impulsionadas pela crescente demanda e os objetivos do país para a transição energética. É como se uma nova onda estivesse começando, e a Geely está surfando essa onda com garra!

Embora a Grécia tenha se abstenido na votação da União Europeia sobre o aumento das tarifas para veículos elétricos da China em outubro de 2024, o país continua aberto às marcas chinesas. Essa abertura é estratégica e econômica, o que mostra que eles estão prontos para seguir em frente com novidades.

Entre as montadoras chinesas, a MG tem se destacado, vendendo 556 carros em maio, uma alta de 67% em relação ao ano passado. Já a BYD bateu recorde com 198 unidades, marcando um crescimento de 1423%! Isso mostra que a competição está acirrada. Modelos como o MG ZS, um SUV que agrada a muitos, continuam com boa aceitação, enquanto os BYD Dolphin e Seal U chamam atenção entre os totalmente elétricos. No entanto, a Geely com sua marca Lynk & Co teve um desempenho mais discreto, vendendo apenas 2 unidades em maio e 172 no total até agora.

As coisas estão mudando rapidamente no mundo automotive europeu, e quem é apaixonado por carros não pode deixar de ficar de olho nas novas ofertas e tendências!