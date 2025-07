CATL procura financiamento para unidade de chassis skateboard

A CATL, que é o gigante das baterias para carros elétricos, está diversificando seus investimentos e agora tem como meta o desenvolvimento de chassis do tipo skateboard. Isso é interessante, especialmente porque estamos percebendo uma desaceleração no avanço das baterias.

Em dezembro de 2024, a empresa lançou o Bedrock Chassis, uma versão do CIIC (Chassis Integrado Inteligente da CATL) que foca bastante na segurança. A primeira montadora a adotar essa base será a Avatr Technology, que tem ligação com a Changan, mas ainda não se sabe quando veremos o primeiro carro nas ruas. E olha que tem uma novidade bacana na área de segurança: uma bateria feita de madeira, que promete ser mais sustentável e segura.

Para turbinar esse novo projeto, a CAIT-SH, uma subsidiária da CATL, iniciou sua primeira rodada de captação de recursos. A meta é levantar cerca de 2 bilhões de yuans, ou seja, em torno de US$ 280 milhões. Essa empresa, criada em 2021, já estava focada em desenvolver soluções técnicas para essas plataformas de veículos e, até o final de 2023, era totalmente controlada pela CATL. Agora, ganhou novos sócios que estão ligados ao próprio grupo.

Atualmente, a avaliação de mercado da CAIT-SH está em cerca de 9 bilhões de yuans, o que é cerca de US$ 1,26 bilhão. Para quem quer entrar nessa rodada de financiamento, o investimento mínimo exigido é de 100 milhões de yuans, ou seja, apenas grandes investidores e estatais vão conseguir participar.

Informações de um portal indicam que já há alguns investidores confirmados. Por exemplo, a subsidiária do Industrial Bank Trust adquiriu 9,99% da empresa, enquanto outra instituição financeira bem grande investiu 200 milhões de yuans.

Diferente do que costuma acontecer em ofertas públicas, essa rodada é fechada, com convites diretos. A estratégia da CATL é selecionar os parceiros certos para o projeto. E não podemos esquecer de mencionar a FAW Audi, que recentemente já está com pré-venda do Q6L e-tron na China.

A CATL reina no setor de baterias, com 38,1% de participação de mercado entre janeiro e maio de 2025. Mas, como a concorrência não para, expandir além das baterias se tornou um passo necessário. Outras empresas, como a IM Motors, também estão a todo vapor, anunciando lançamentos globais de elétricos com autonomia estendida para 2025.

Então, enquanto a CATL se aventura pelos chassis skateboard, fica claro que a empresa está buscando novas formas de diversificar e se preparar para um mercado que, com certeza, vai bombar nos próximos anos. E não é só a CATL que está em alta; a Tesla também mostrou resultados promissores, aumentando sua produção e entregas, reforçando que o setor de elétricos está mais vivo do que nunca.