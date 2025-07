Europa evita pesadelo comercial estilo Trump

Em abril, o presidente Donald Trump anunciou tarifas chamadas de “Dia da Libertação”, o que provocou tensões na importante relação comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia. Desde então, as tentativas de negociação variaram de abordagens amigáveis a ameaças de retaliação por parte da UE.

No dia 27 de julho, as partes aparentemente avançaram nas negociações. Em um evento realizado em seu campo de golfe na Escócia, Trump e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, apresentaram os contornos de um acordo comercial preliminar. Essa iniciativa da União Europeia é um esforço para equilibrar suas necessidades econômicas e, ao mesmo tempo, atender às exigências impostas pelo governo americano.

A proposta busca fazer concessões que satisfaçam Trump, enquanto tenta minimizar os impactos econômicos negativos que possam surgir. O acompanhamento desse processo é crucial, já que as relações comerciais entre as duas potências afetam não apenas as economias de ambos, mas também têm um impacto significativo no comércio global.