Previsão de chuva e temperaturas para julho no RS

Previsão do Tempo para Julho: Chuva e Frio Moderado no Sul do Brasil

Após um mês de junho com chuvas intensas e enchentes, a previsão para julho é de que as precipitações estejam perto da média histórica, de acordo com especialistas em meteorologia. Este mês é conhecido como o coração do inverno no Brasil, que inclui junho, julho e agosto. Embora comece com uma onda de frio considerável, espera-se que as temperaturas não sejam tão baixas quanto as registradas em junho.

Histórico do Mês de Julho

Historicamente, julho é um mês de frio e chuvas no Sul do Brasil. Em anos passados, como em 2000, a região registrou temperaturas abaixo de zero. Outro exemplo foi a forte nevasca que ocorreu na Serra Gaúcha nos últimos dias de julho de 2021.

No Rio Grande do Sul, julho é tipicamente chuvoso, enquanto nas regiões centrais do Brasil, como o Centro-Oeste e parte do Sudeste, há uma prevalência da estação seca, com poucas chuvas. Essa condição facilita a chegada de umidade para o Sul, afetando estados como o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai.

Para Porto Alegre, a temperatura média mínima histórica em julho é de 10,4ºC, a mais baixa do ano, enquanto a máxima média é de 19,7ºC, também a menor entre os meses. A temperatura média mensal na cidade é de 14,1ºC, 0,7ºC menor que a de junho e 1,6ºC menor que a de agosto. Assim, julho se destaca como o mês mais frio na capital gaúcha.

Precipitação em Porto Alegre

A precipitação média de julho em Porto Alegre é de 163,5 mm, a maior entre todos os meses do ano. Os meses seguintes em termos de chuvas são outubro (153,2 mm) e setembro (147,8 mm). Ao comparar dados históricos das décadas de 60, 70 e anos 2020, observa-se que o mês de julho se tornou mais frio e chuvoso nas últimas três décadas.

Condições de Neutralidade Climática

Em relação ao clima global, a última atualização da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) dos Estados Unidos mostrou que a temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Central está em um nível neutro, sem a presença de fenômenos como El Niño ou La Niña. É esperado que essa condição continue ao longo de julho, com pequenas variações, mas sem apresentar características de La Niña.

Expectativas para o Mês de Julho

Modelos climáticos indicam que a chuva em julho no Centro-Sul do Brasil deve permanecer próxima ou abaixo da média, com volumes baixos de precipitação em várias áreas. No Sul, espera-se que a chuva fique abaixo da média, especialmente em algumas partes do Paraná, enquanto Santa Catarina também projeta um mês de precipitação inferior à média.

O Rio Grande do Sul não deve ter os mesmos níveis de chuva extremos que ocorreram em maio e junho. O mês terá menos chuvas, em parte devido à massa de ar polar que se estabelecerá no início do mês.

Espera-se que, mesmo com a possibilidade de chuva abaixo da média em muitas áreas do estado, regiões do Centro da Argentina e do Uruguai possam ter precipitações acima da média, o que pode influenciar o clima no Sul do Brasil.

Temperaturas em Julho

A análise da MetSul Meteorologia sugere que as temperaturas em julho não devem apresentar grandes variações em relação à média histórica, embora o Noroeste e o Norte do Paraná possam ter temperaturas acima do normal, enquanto o Sul, incluindo o Rio Grande do Sul, deve ter temperaturas abaixo da média.

Os primeiros dias de julho deverão ser muito frios, especialmente no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. A tendência é que a temperatura comece a subir na segunda semana, com mínimas e máximas mais altas, proporcionando tardes agradáveis. No entanto, as previsões não indicam novos episódios de frio intenso após a primeira semana.

Assim, julho começará gelado, mas não deve ter a intensidade de frio de meses anteriores, e é provável que permaneça com temperaturas amenas ao longo do restante do mês.