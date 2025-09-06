Carros mais vendidos no varejo em agosto

Com os números na mão e a paixão pela estrada no coração, vamos falar sobre os carros mais emplacados do Brasil neste último mês. O varejo continua sendo a estrela do nosso mercado automotivo, representando 50,6% dos 214.490 automóveis e comerciais leves registrados. E a campeão de vendas por três meses seguidos é a Volkswagen, com impressionantes 15,56% de participação. A Fiat, sempre forte, fica em segundo lugar com 14,84%.

E quem diria que o Hyundai Creta (5.215) seria o mais querido outra vez? Porém, essa vitória não foi fácil! O VW Polo (5.214) veio colado, perdendo por uma unidade apenas. O Toyota Corolla Cross também aparece firme, garantindo sua terceira posição com 4.388 unidades. Fechando o top cinco, o VW Nivus (3.902) e o Fiat Fastback (3.852) se mantiveram como em julho, com as mesmas posições.

Os Números da Competição

Se você já pegou estrada com o Creta, sabe como ele conquista o volante. Com quase 80% de suas vendas pelo varejo, ele se mostra uma escolha certeira para quem procura conforto e tecnologia. Mas o Polo não fica muito atrás, pra quem gosta de um hatch esperto e ágil.

O crescimento de veículos como o Hyundai Creta também mostra que a preferência dos brasileiros está mudando. Já notou como o mercado de SUVs está bombando? É fácil entender: quem dirige em cidade ou estrada adora a versatilidade e o conforto que esses carros oferecem.

O Que Está Bombando?

Se formos olhar para o segmento de SUVs, além do Creta, temos outros jogadores importantes no top 10. O Honda HR-V (3.605), a Chevrolet Tracker (3.331) e o Caoa Chery Tiggo 7 (3.192) estão firmes na competição. E o novato VW Tera (3.166)? Ele ficou a poucos passos do top 10, mostrando sua força logo na estreia!

A nova geração de elétricos também está dando o que falar. O BYD Dolphin Mini (3.036) se destacou como o mais bem posicionado entre os eletrificados no mês, com ótima aceitação do público.

E quem diria que o GWM Haval H6 (2.494) continuaria à frente do Jeep Compass (2.068)? Para quem já sentou ao volante de um H6, sabe que ele entrega um desempenho e um espaço interno que são dignos de nota.

A Mobilidade das Picapes

Agora, se olharmos para os comerciais leves, a Fiat Strada (3.737) segue reinando absoluta, com quase 70% de suas vendas por canais diretos. A Toyota Hilux mantém a segunda posição, com 1.875 emplacamentos. E quem diria, a Ford Ranger (1.800) voltou ao pódio! Essa picape é um ícone, não dá pra negar.

A Ford Maverick (386) também merece uma menção honrosa, superando a Chevrolet S10 (368) e revelando que há espaço para novidades nesse segmento tão tradicional.

E assim, seguimos com a certeza de que os carros estão mais vivos do que nunca, prontos para enfrentar qualquer desafio na trajetória do consumidor brasileiro. Não há nada como pegar a estrada, sentir a liberdade de um volante e descobrir novos caminhos!