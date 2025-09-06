Imposto não pago pode afetar seu nome na Serasa: veja como evitar

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma despesa que todos os motoristas conhecem, sendo fundamental para manter a regularidade do carro. É aquele imposto que chega todo ano e, embora seja uma obrigação, muitas pessoas só se lembram de pagá-lo na última hora. Isso pode acarretar atrasos e até deixar o nome na inadimplência, uma dor de cabeça que pode ser evitada.

Recentemente, a Receita Federal enfatizou que deixar de pagar o IPVA pode resultar na inscrição do nome do contribuinte na Serasa, não importando o valor da dívida. E essa inclusão traz uma série de transtornos. Quem vê o nome nos órgãos de proteção ao crédito não enfrenta apenas multas pelo atraso, mas também problemas como:

Dificuldades ao tentar conseguir empréstimos ou financiamentos.

Empecilhos na hora de fazer compras parceladas.

Um histórico de crédito comprometido.

Danos à reputação financeira, algo que pode ser um verdadeiro pesadelo.

A boa notícia é que dá para evitar esses problemas com algumas atitudes práticas. Aqui vão algumas dicas simples, mas super eficazes para manter sua saúde financeira em dia:

Organização: Tente anotar as datas de vencimento e configure alertas em aplicativos bancários para não perder prazos.

Planejamento: Reserve um pedacinho da sua renda mensal para o IPVA e outras despesas anuais. Planejar assim pode te ajudar a aproveitar descontos para quem paga à vista.

Negociação: Se surgir aquela dívida em aberto, fale com a instituição antes que os juros fiquem altíssimos ou que seja inscrita na dívida ativa.

Regularizando o imposto: como quitar IPVA atrasado

Se você acabou se enrolando e está com o IPVA atrasado, saiba que há opções para regularizar a situação, mesmo que nem sempre seja fácil conseguir descontos. As alternativas de negociação podem variar bastante de estado para estado, mas aqui estão algumas das principais:

Parcelamentos em até 12 vezes , facilitando o pagamento.

, facilitando o pagamento. Programas de anistia , que geralmente oferecem descontos em juros e multas.

, que geralmente oferecem descontos em juros e multas. Pagamento à vista, que elimina as restrições de imediato, dando um alívio financeiro.

Vale a pena lembrar que, mesmo sendo um imposto importante, as dívidas de IPVA têm respaldo na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, seu nome será excluído da Serasa em até cinco dias úteis após o pagamento. Com isso, você pode tomar fôlego e voltar a seguir em frente sem esse peso nas costas.