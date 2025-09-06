Audiência de “Vale Tudo” é superior a novelas recentes

O remake da novela "Vale Tudo", reescrito por Manuela Dias, passou por um início difícil, mas conseguiu melhorar sua audiência, registrando uma média de 22,8 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Essa performance é superior à de novelas mais recentes como "Um Lugar ao Sol", que atingiu 22,3 pontos, e "Mania de Você", com 21,2 pontos. No entanto, mesmo com a recuperação, "Vale Tudo" deve terminar entre as novelas de menor audiência do horário nobre da Globo. O último episódio está previsto para ser exibido no dia 17 de outubro.

Analisando o desempenho das novelas exibidas após a pandemia de Covid-19, "Vale Tudo" ficou atrás de outras produções. Confira as médias de audiência das novelas divulgadas recentemente:

Pantanal (2022) – 29,6 pontos

Embora "Vale Tudo" tenha conseguido uma recuperação ao longo da exibição, ainda está distante do grande sucesso de "Pantanal", que se destacou como o maior fenômeno na faixa das 21h nos últimos anos.

Logo após a finalização de "Vale Tudo", a Globo irá estrear a novela "Três Graças", criação do autor Aguinaldo Silva, que retornou à emissora depois de um período fora. A escolha por Silva é vista como uma estratégia interna para recuperar a audiência das novelas das 21h, que vem enfrentando oscilações desde 2021.

A volta de Aguinaldo Silva reflete a busca da Globo por equilibrar a tradição e a inovação na dramaturgia. Nos últimos anos, a emissora sofreu a aposentadoria de autores renomados como Manoel Carlos e Benedito Ruy Barbosa, além da morte de Gilberto Braga em 2021 e a saída de Gloria Perez, que não renovou seu contrato. Essa situação deixou a faixa das 21h mais dependente de roteiristas da nova geração, ainda em desenvolvimento.

A performance de "Vale Tudo" indica que o público ainda assiste à programação da emissora, mas com menos intensidade em comparação às décadas passadas. Especialistas sugerem que o desafio atual é encontrar um equilíbrio entre novas narrativas e as tradições que sempre marcaram a dramaturgia da Globo. A chegada de "Três Graças" representa essa tentativa de retomar a liderança em um mercado competitivo, impactado pelo crescimento dos serviços de streaming e pela fragmentação da audiência tradicional.