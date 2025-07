Motos mais vendidas na primeira quinzena de julho de 2025

Na primeira quinzena de julho, a famosa Honda CG 160 se destacou e liderou as vendas de motos no Brasil, com 22.232 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 17% em comparação com junho. Imagina só, no total de 2025, esse modelo já vendeu impressionantes 246.982 unidades! É a escolha do povo mesmo.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que emplacou 12.274 motos, com um aumento de 12% nas vendas. A Biz, com seu design prático e confiabilidade, continua conquistando o coração dos motociclistas brasileiros. Falando em coração, a Honda Pop 110i não ficou atrás e registrou 10.420 unidades vendidas, crescendo 9% em relação ao mês anterior. Não é à toa que ela é tão querida para o dia a dia.

No entanto, o destaque foi mesmo a Honda NXR 160 Bros, que ficou pertinho com 10.399 moto emplacadas—uma diferença mínima de apenas 21 unidades. E o mais legal é que a NXR teve um salto nas vendas de 29% em julho. Quem já pegou um terreno off-road sabe o quanto esse modelo é versátil e divertido.

A Sport 110i, da Mottu, também deu um show e ganhou seu espaço com 4.800 unidades vendidas. É sempre bom ver novas opções surgindo no mercado.

Fechando o ranking das seis mais vendidas no início de julho, temos a Yamaha YBR 150, com 3.335 motos emplacadas. A Honda CB 300F veio na sétima posição, com 2.996 unidades, enquanto a Honda PCX 160 ficou em oitavo, com 2.433 emplacamentos.

Nas últimas posições, a Honda Sahara 300 ficou com 2.100 unidades vendidas e a Honda XRE 190 completou o top 10 com 2.040 motos. Quem é fã de trilhas e aventuras sabe como esses modelos são ótimos para quem busca adrenalina.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 22.232 2º Honda Biz 12.274 3º Honda Pop 110i 10.420 4º Honda NXR 160 Bros 10.399 5º Sport 110i 4.800 6º Yamaha YBR 150 3.335 7º Honda CB 300F 2.996 8º Honda PCX 160 2.433 9º Honda Sahara 300 2.100 10º Honda XRE 190 2.040

Esse ranking, feito com dados da Fenabrave, mostra como o mercado de motos continua em alta no Brasil. Cada modelo traz seu charme e utilidade, e quem está na estrada sabe como a escolha certa faz toda a diferença no dia a dia.