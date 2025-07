Pamela S. Roof | Notas de falecimento

Pamela S. Roof, de 67 anos, faleceu em sua casa em Lewisberry, cercada por familiares, no dia 23 de junho de 2025. Ela era natural de Lancaster e estava casada com Gregory C. Roof há 42 anos, tendo celebrado essa data especial em 20 de novembro do ano passado. Pamela era filha de Richard e Nancy Davis Geiger, já falecidos.

A carreira profissional de Pamela começou na área da saúde, quando se formou como Enfermeira Prática Licenciada em 1978. Quatro anos depois, ela se graduou como Enfermeira Registrada pela Escola de Enfermagem St. Joseph. Durante seus 45 anos de atuação na enfermagem, trabalhou em diversas instituições, incluindo o antigo Hospital St. Joseph e o Lancaster General, além de hospitais em Maryland e Virginia. Pamela se aposentou em 2023, quando estava empregada pela WellSpan.

Além de sua profissão, Pamela era uma artista talentosa que se dedicava a várias atividades criativas. Ela adorava trabalhar com flores, criando arranjos e guirlandas elaboradas, além de praticar bordado e desfrutar de diversas formas de arte e música.

Pamela deixa seu marido, Greg, e seus filhos: a Major Andrea M. Roof, que reside em Alexandria, Virginia, e Adam G. Roof, que vive em Bethesda, Maryland. Também é lembrada por seu irmão gêmeo, Tom Geiger, casado com Patti, e suas irmãs, Melissa Dalbey, casada com Paul, e Cindy Destefano, casada com Dave.

Uma cerimônia em homenagem à vida de Pamela será realizada na casa da família no final de setembro, e mais informações serão divulgadas em breve.

A família pede que, em vez de flores, aqueles que desejam prestar homenagens considerem fazer doações em memória de Pamela para a Melanoma Research Foundation, localizada em Washington, DC. As condolências podem ser enviadas pelo site da funerária.