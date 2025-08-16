Valor do carro usado e modelos mais vendidos em agosto

Apesar do crescimento recente nas vendas de carros novos, muitos motoristas continuam apaixonados pelos veículos usados. Essa preferência se deve, em grande parte, a algumas vantagens bem práticas que eles oferecem. Além de opções de financiamento mais acessíveis e preços mais baixos, o mercado de usados apresenta uma variedade de modelos que facilita a busca por aquilo que realmente se encaixa nas necessidades de cada um.

Recentemente, uma pesquisa da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) revelou que, em agosto, a Volkswagen voltou a dominar as vendas entre os hatchbacks, mostrando sua força na preferência dos consumidores.

Na categoria de comerciais leves, a Fiat continua na liderança, mesmo enfrentando uma queda de 16,9% nas vendas em comparação ao mês anterior. Vamos dar uma olhadinha nas posições desse mês:

Ranking de Vendas

Hatchbacks:

Volkswagen Gol

Chevrolet Onix

Hyundai HB20

Comerciais leves:

Fiat Strada

Volkswagen Saveiro

Toyota Hilux

Como Definir o Preço Ideal ao Vender um Carro Usado?

Se você está pensando em vender seu carro, é importante encontrar o preço certo para garantir que a negociação seja vantajosa. Aqui estão algumas dicas úteis:

Tabela FIPE: Uma ferramenta clássica no setor, essa tabela, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é uma referência que pode ser consultada facilmente online para ajudá-lo a precificar seu veículo;

Uma ferramenta clássica no setor, essa tabela, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é uma referência que pode ser consultada facilmente online para ajudá-lo a precificar seu veículo; Portais de compra e venda: Sites dedicados a negociações de veículos oferecem diversas ferramentas de avaliação, permitindo comparar preços e entender melhor o mercado;

Sites dedicados a negociações de veículos oferecem diversas ferramentas de avaliação, permitindo comparar preços e entender melhor o mercado; Ferramentas de avaliação: Muitos sites especializados oferecem essas ferramentas que analisam dados do mercado e as condições do seu carro, ajudando a chegar a um preço mais justo.

Essas ferramentas além de simplificarem o processo de venda, também são muito úteis na hora de comprar, garantindo que você não pague um valor exagerado. É uma forma de tornar toda a negociação mais tranquila e proveitosa!