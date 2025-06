Carros mais vendidos do mundo em 2024: confira a lista

Vamos falar sobre os carros mais vendidos do mundo em 2024! Todo ano, esse assunto gera muita expectativa entre os apaixonados por automóveis. A análise envolve dados de 153 mercados no mundo e é feita com informações de fontes confiáveis, como a JATO Dynamics e diversas agências de estatísticas nacionais.

Por meio dessa pesquisa, conseguimos entender como os carros se saíram ao redor do globo. Vamos mergulhar nos números e ver quem se destacou!

Toyota RAV4 assume a liderança global

Olha só a reviravolta: o Tesla Model Y, que reinou como carro mais vendido em 2023, perdeu o trono para o Toyota RAV4. E a diferença foi tão pequena que dá pra sentir o frio na barriga: apenas 3 mil unidades separaram os dois. O SUV japonês anunciou 1.188.000 unidades vendidas, um crescimento de 11% em comparação ao ano passado.

Impressionante, né? O RAV4, que já está no final de sua geração, teve seu desempenho impulsionado principalmente na Europa, onde cresceu 14%, e na Ásia-Pacífico, que teve um aumento incrível de 73%. Claro que as Américas ainda são suas principais fontes de vendas, com 47% na América do Norte e 30% na China.

Enquanto isso, o Tesla Model Y fechou 2024 com aproximadamente 1.185.000 unidades, mostrando uma queda de 3%. Porém, dá pra perceber que na China houve uma alta de 5%. Já na Europa e na Ásia-Pacífico, as vendas caíram bastante, 17% e 39%, respectivamente. E só pra te deixar por dentro, mais de 76% das vendas do Model Y estão concentradas na China e América do Norte.

Corolla perde espaço para o sucesso do Corolla Cross

Quem diria, hein? O querido Toyota Corolla, antes um campeão imbatível, agora caiu para a quinta posição. Com 697.000 unidades vendidas, ele teve uma baixa de 11%. A ascensão do Corolla Cross, que bateu a casa das 859.000 unidades e subiu 18% em relação ao ano anterior, ajudou nessa mudança, garantindo o terceiro lugar.

E não vamos esquecer do Honda CR-V, que se destacou com 854.000 unidades e teve leve crescimento de 1%. Dos cinco primeiros carros da lista, quatro são modelos da Toyota. E, curiosamente, nenhum deles é exclusivamente elétrico, mesmo com a eletrificação crescendo no mercado.

Hilux e F-150 seguem firmes entre picapes

A Toyota Hilux, que já está na estrada há um tempão, continua sendo a picape mais vendida do mundo. Embora a sua geração atual seja de 2015, ela brilha em mercados emergentes, como Sudeste Asiático e África, além de lugares aqui da América Latina. Legal lembrar que essa belezura não é vendida nos EUA nem na China.

Logo atrás dela, temos a poderosa Ford F-150. Essa gringa faz a maior parte das suas vendas (cerca de 95%) nos EUA e no Canadá. Mas vale notar que versões mais robustas, como a F-250 e a F-350, não contam nessa lista.

Camry, Model 3 e BYD Qin fecham o ranking

Em oitavo lugar, encontramos o Toyota Camry. Apesar do crescimento dos SUVs, o sedã ainda tem seu espaço garantido, especialmente nos EUA, China e Oriente Médio, com 593.000 unidades vendidas. Ele ficou à frente do Tesla Model 3, que cresceu 10% em relação ao ano anterior com a atualização do modelo.

Fechando nosso top 10, o BYD Qin faz história como o primeiro carro chinês a entrar na lista. Sendo um sedã elétrico médio, ele se destaca, mas suas vendas estão quase todas concentradas na China.

É legal acompanhar como o mercado automotivo segue se transformando e como novos modelos estão sempre prontos para brigar por espaços!