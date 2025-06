Motos mais vendidas até junho de 2025, segundo Fipe Carros

Até o dia 26 de junho, a Honda CG 160 reinava absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 35.047 unidades emplacadas. Mesmo assim, teve uma queda de 8% em relação ao mês anterior. E olha, quem acompanha o mercado sabe que isso é um sinal claro das oscilações que a indústria enfrenta. Em segundo lugar, bem distante, está a Honda Biz, com 20.814 unidades vendidas. Essa moto é um verdadeiro ícone para quem busca praticidade.

Logo atrás, na terceira colocação, surge a Honda Pop 110i, com 17.739 emplacamentos. E não podemos esquecer da NXR 160 Bros, que emplacou 15.272 motos. Quando falamos de popularidade, a Sport 110i também não fica para trás, garantindo a quinta posição com 8.379 unidades. Para fechar o grupo dos seis primeiros, a Yamaha YBR 150 aparece com 5.141 unidades. Para quem passa muito tempo no trânsito, essa pode ser uma boa opção compacta e ágil.

Falando em diferentes modelos, a Honda CB 300F ocupa o sétimo lugar, com 4.141 unidades vendidas. A PCX 160, que é super conveniente para quem navega pela cidade, ficou em oitava com 3.655 motos. A nona posição é da Honda Sahara 300, com 3.618 unidades. E, para encerrar o ranking das dez mais vendidas, a Yamaha Fazer 250 destacou-se com 3.418 unidades registradas.

### Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|———|

| 1º | Honda CG 160 | 35.047 |

| 2º | Honda Biz | 20.814 |

| 3º | Honda Pop 110i | 17.739 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 15.272 |

| 5º | Sport 110i | 8.379 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 5.141 |

| 7º | Honda CB 300F | 4.141 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.655 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 3.618 |

| 10º | Yamaha Fazer 250 | 3.418 |

Esses dados são bem interessantes e refletem o gosto do brasileiro por motos práticas e confiáveis. E quem já passou algumas horas na estrada ou se aventurou pelo trânsito caótico da cidade reconhece como a escolha da moto certa faz toda a diferença no dia a dia.