Brandy e Monica anunciam datas da turnê ‘The Boy Is Mine’

Brandy e Monica, duas grandes estrelas da música R&B, estão se reunindo para o “The Boy Is Mine Tour”, uma turnê que marca a primeira vez que elas farão uma apresentação conjunta como co-atriz. O evento será lançado no dia 16 de outubro, em Cincinnati, e percorrerá 24 cidades dos Estados Unidos, incluindo locais icônicos como Las Vegas, Los Angeles e Nova York, para culminar em 7 de dezembro, em Houston.

Produzido pela Black Promoters Collective, o tour contará com a presença de convidados especiais, incluindo Kelly Rowland, ganhadora de quatro Grammys, Muni Long, ganhadora de dois Grammys, e Jamal Roberts, campeão da 23ª edição do programa “American Idol”. Muni Long lançou recentemente seu quarto álbum de estúdio, intitulado “Revenge”, e Jamal Roberts se destacou ao conquistar o primeiro lugar na lista de Hot Gospel Songs. Kelly Rowland também foi anunciada como nova jurada do programa “The Voice UK”.

Brandy comentou que a reunião é um “momento de fechamento de ciclo”. Para ela, esse encontro não é apenas sobre a música, mas sim uma forma de celebrar suas trajetórias e o impacto que tiveram na música R&B. Segundo ela, “The Boy Is Mine” foi um episódio marcante na carreira de ambas, e compartilhar o palco agora representa um tributo à amizade, ao crescimento e ao amor dos fãs que sempre as apoiaram.

As cantoras se reuniram anteriormente em 2012 para a música “It All Belongs to Me” e anunciaram a nova turnê através de um curta-metragem dirigido por Ethan Tobman, que já trabalhou com artistas como Beyoncé e Ariana Grande. No trailer, divulgado recentemente, Brandy e Monica utilizam suas poderosas vozes para simbolizar a liberdade.

Monica também expressou sua emoção com o projeto, afirmando que o tour celebra a história e a relação construída com os fãs ao longo dos anos. Ela destacou que cada uma delas seguiu caminhos diferentes, mas a volta a esse formato reflete a força e o respeito que têm uma pela outra.

No ano passado, Brandy e Monica foram indicadas a seus 13º e 5º Grammys, respectivamente, por sua participação no remix da música “The Boy Is Mine”, lançada por Ariana Grande. Esta canção, que leva o mesmo nome do tour, alcançou a 16ª posição na Billboard Hot 100 e teve um clipe inspirado na personagem Mulher-Gato, com as três artistas participando, além do ator Penn Badgley.

Os ingressos para o “The Boy Is Mine Tour” estarão disponíveis para venda a partir da sexta-feira, às 10h, horário local, no site Ticketmaster. Haverá uma pré-venda na quinta-feira, das 10h às 23h59, utilizando o código “BPC”.

As datas da turnê são as seguintes:

– 16/10 – Cincinnati, OH – Heritage Bank Center

– 17/10 – Milwaukee, WI – Fiserv Forum

– 18/10 – Chicago, IL – United Center

– 19/10 – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

– 30/10 – Memphis, TN – FedExForum

– 31/10 – Atlanta, GA – State Farm Arena

– 01/11 – Greensboro, NC – First Horizon Coliseum

– 02/11 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

– 07/11 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

– 08/11 – Oakland, CA – Oakland Arena

– 09/11 – Los Angeles, CA – Kia Forum

– 13/11 – Charlotte, NC – Spectrum Center

– 14/11 – Columbia, SC – Colonial Life Arena

– 15/11 – Birmingham, AL – Legacy Arena at BJCC

– 16/11 – St. Louis, MO – Enterprise Center

– 20/11 – Brooklyn, NY – Barclays Center

– 21/11 – Newark, NJ – Prudential Center

– 22/11 – Atlantic City, NJ – Jim Whelan Boardwalk Hall

– 23/11 – Hampton, VA – Hampton Coliseum*

– 29/11 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

– 30/11 – Washington, DC – Capital One Arena

– 05/12 – New Orleans, LA – Smoothie King Center

– 06/12 – Fort Worth, TX – Dickies Arena

– 07/12 – Houston, TX – Toyota Center

*Observação: Muni Long não participará da apresentação em Hampton.