Fortuna de Neymar e “véio da Havan”: quem é mais rico?

Diego Marques
Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!
Foto: IA

Neymar, o famoso craque brasileiro, tem uma fortuna estimada em R$ 6,5 bilhões. Essa quantia impressionante é resultado de sua carreira vitoriosa no futebol e dos contratos publicitários que reforçam sua imagem ao redor do mundo. No entanto, ele não é o mais rico do Brasil.

Quem ocupa esse posto é Luciano Hang, conhecido como “Véio da Havan”. De acordo com estimativas recentes, ele acumula cerca de R$ 17 bilhões. Hang é uma figura consolidada entre os maiores bilionários do país e seu nome é bastante reconhecido.

A trajetória de Luciano Hang

Luciano Hang começou sua trajetória em Brusque, Santa Catarina, onde abriu uma pequena loja de tecidos. Com o passar dos anos, seu empreendimento cresceu e deu origem à famosa rede Havan. Hoje, a empresa tem centenas de unidades espalhadas por todo o Brasil. As lojas são facilmente identificáveis, pois suas fachadas se assemelham à Casa Branca e possuem réplicas da Estátua da Liberdade na entrada. Essa identidade visual se tornou uma marca registrada.

Neymar e sua construção de marca

Enquanto Hang se destacou no varejo, Neymar seguiu um caminho diferente no esporte. Seu talento incrível nos gramados garantiu contratos de milhões com clubes renomados e marcas internacionais. O jogador também investe bastante em sua imagem pessoal. A marca Neymar vai além do futebol, incluindo participações em campanhas publicitárias, negócios paralelos e novos investimentos.

Investimentos e estratégias

Tanto Neymar quanto Hang têm diversificado suas riquezas. Um dos setores em que ambos têm investido fortemente é o imobiliário. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se destaca como um destino favorito, envolvendo cifras bilionárias em transações. Apesar das flutuações em seus patrimônios, Hang continua sendo uma referência em crescimento empresarial, enquanto Neymar mantém sua relevância como ícone esportivo e de marketing.

Neymar perto do retorno

Falando em esportes, Neymar deve retornar ao Santos já neste domingo (14). O time enfrentará o Atlético-MG em um partida do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Havia incertezas sobre sua presença devido ao gramado sintético do estádio e a recuperação de uma lesão. No entanto, a expectativa é que ele esteja pronto para entrar em campo e ajudar sua equipe.

Diego Marques

Diego Marques

