Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

No começo de agosto, a Honda CG 160 segue firme na liderança do mercado, com impressionantes 11.062 unidades vendidas só neste mês. É uma marca que a gente percebe ao olhar para as ruas, não é? Afinal, essa motoca tem um espaço especial no coração dos brasileiros. No total, já são 279.035 motos emplacadas apenas neste ano.

Em segundo lugar, encontramos a queridinha Honda Biz, que também não fica atrás, com 5.672 vendas em agosto. Essa moto é uma escolha popular, especialmente entre aqueles que utilizam para o dia a dia, somando 157.646 unidades até agora.

A terceira posição vai para a Honda NXR 160 Bros, que registrou 4.372 motos vendidas. Essa belezura é conhecida por sua versatilidade, ótima para quem pega tanto a cidade quanto uma trilha nos finais de semana. Logo atrás, a Honda Pop 110i fez 4.252 vendas, mostrando que os modelos mais acessíveis têm seu charme.

A Mottu Sport 110i, que é uma escolha bem elogiada, vendeu 2.958 unidades, um crescimento de 14% em comparação a julho. É sempre bacana ver as opções ganhando espaço no mercado. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que ficou com 2.276 emplacamentos.

Mais para baixo na lista, a Honda CB 300F fez sua participação com 1.568 unidades vendidas. Quem já deu uma volta nessa moto sabe que ela traz aquele equilíbrio bom de potência e conforto. Seguindo, temos a Yamaha Fazer 250 com 1.169 emplacamentos e a Honda PCX 160, com 1.152 motos. Fechando o top 10, a Shineray XY 125, que registrou 1.145 unidades, mostrando que as motos de entrada ainda têm seu espaço garantido.

Dados da Fenabrave revelam que, de janeiro a julho, a Honda se destaca como a líder do mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha aparece em segundo lugar, com 173.939 unidades, enquanto a Shineray fecha o pódio com 70.536 veículos emplacados.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 11.062 2º Honda Biz 5.672 3º Honda NXR 160 Bros 4.372 4º Honda Pop 110i 4.252 5º Mottu Sport 110i 2.958 6º Yamaha YBR 150 2.276 7º Honda CB 300F 1.568 8º Yamaha Fazer 250 1.169 9º Honda PCX 160 1.152 10º Shineray XY 125 1.145

Esse ranking das motos mais vendidas é uma ótima forma de perceber as preferências dos consumidores e como elas refletem no nosso dia a dia na estrada.