Jeep Compass Sport 2026 oferece desconto de R$ 25.095 para PcD

O Jeep Compass Sport 2026 já está nas ruas, e a grande novidade é que o preço caiu cerca de R$ 20 mil! Isso mesmo, a Jeep está tentando recuperar o topo de vendas do SUV, que já foi o queridinho do mercado, mas agora enfrenta a concorrência do Toyota Corolla Cross.

A boa notícia é que, logo após seu lançamento, o Compass ficou disponível para as pessoas com deficiência (PcD), o que é um baita passo na inclusão. Durante todo o mês de agosto, o modelo pode ser adquirido por esse público com um descontão. Com as mudanças no preço geral, a diferença para os PcDs é bem menor. E não para por aí: esse ano, uma nova cor, o Azul Jazz, foi adicionada, dando mais estilo às opções de compra!

A versão Sport T270 AT 4×2 agora tem um preço sugerido de R$ 169.990,00 para o consumidor comum. Mas se você se encaixa nas condições para PcD, o valor cai para R$ 144.895,00, o que significa uma economia incrível de R$ 25.095,00. Isso, segundo dados do site Fipe e da própria Jeep.

A parte mecânica também sofreu uma atualização. O motor 1.3 turbo flex da versão Sport não é só bonito; ele agora entrega 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Com esse motor, o Compass consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos, e segundo as especificações, pode fazer até 12 km/l na estrada com gasolina.

Além de um motor potente, o Compass Sport 2026 vem equipado com uma série de recursos muito legais. O modelo conta com acendimento automático dos faróis, uma central multimídia de 8,4 pulgadas que traz conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, ar-condicionado automático que é um verdadeiro alívio nos dias quentes, e bancos confortáveis revestidos em tecido. É aquele carro que você fica feliz em dirigir, especialmente em trajetos longos.

E as tecnologias não param por aí! O Compass ainda tem um controle eletrônico que ajuda a evitar capotamento, câmera de estacionamento traseira — muito útil para manobras em lugares apertados — direção elétrica, e até um estepe de uso emergencial. Falando em segurança, são seis airbags (frontais, laterais e de cortina), além de sensores de estacionamento e um sistema que monitora a pressão dos pneus.

Se você também é fã de um toque de estilo, vai adorar as lanternas com assinatura em LED e as rodas de liga leve aro 18”, que dão um charme extra ao visual do carro.

Se você está pensando em pegar a estrada, esse Compass promete oferecer uma experiência completa, misturando conforto, tecnologia e um design que chama a atenção.