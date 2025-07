Motos mais vendidas até 7 de julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua sendo um verdadeiro sucesso entre as motos no Brasil. Em julho, ela liderou as vendas com impressionantes 9.934 unidades emplacadas. Não foi à toa, né? Essa moto é famosa pelo seu desempenho, conforto e, claro, pela economia de combustível.

Logo atrás, a Honda Biz mostrou seu valor, com 5.608 unidades vendidas. É aquela opção ideal para quem busca praticidade no dia a dia. Quem já passou pelo tráfego pesado da cidade sabe como uma moto pode ser a solução perfeita para escapar dos engarrafamentos.

Na terceira posição, temos a Honda Pop 110i, com 4.760 motos comercializadas. Essa motinha pequena, mas ágil, conquista pelo preço e pela facilidade nas manobras urbanas. Já a Honda NXR 160 Bros, com 4.696 unidades emplacadas, segue firme, sendo uma escolha popular para quem gosta de aventuras e trilhas.

A Sport 110i, da Mottu, também se destacou ao registrar 1.780 vendas. E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que chega por último neste top 6 com 1.454 unidades. Para quem busca uma moto confiável e com boa performance, a YBR também é uma escolha interessante.

Falando do restante da lista, a Honda CB 300F ficou com 1.314 unidades vendidas. Essa moto é perfeita para quem quer um pouco mais de potência, ideal para viagens e trajetos mais longos. A Honda PCX 160, que é muito apreciada nas cidades, vendeu 1.078 unidades. E para os aventureiros de plantão, a Honda Sahara 300 sinaliza 1.026 emplacamentos.

Fechando o top 10, temos a Honda XRE 190, com 921 unidades. Essa é a moto para quem adora viajar e encarar terrenos diferentes.

Para quem curte uma tabela, aqui está o ranking das motos mais vendidas em julho:

Ranking das motos mais vendidas:

Honda CG 160 – 9.934 unidades Honda Biz – 5.608 unidades Honda Pop 110i – 4.760 unidades Honda NXR 160 Bros – 4.696 unidades Sport 110i – 1.780 unidades Yamaha YBR 150 – 1.454 unidades Honda CB 300F – 1.314 unidades Honda PCX 160 – 1.078 unidades Honda Sahara 300 – 1.026 unidades Honda XRE 190 – 921 unidades

Esses números mostram bem como a Honda se mantém firme no coração dos motociclistas brasileiros. Afinal, quem não quer uma moto que seja sinônimo de confiança e praticidade no dia a dia?