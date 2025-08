Carros mais vendidos até 5 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Hyundai HB20 começou agosto com o pé direito, liderando as vendas entre os carros e comerciais leves no Brasil. Até o dia 5, já eram 2.609 unidades emplacadas. Não é à toa que o modelo da marca coreana conquistou o coração dos motoristas! Em segundo lugar, veio o Fiat Argo, com 1.447 unidades vendidas, mostrando que está firme na briga dos hatchbacks.

Logo atrás, a Fiat Strada se destacou com 1.389 emplacamentos. E, com os utilitários sendo sempre uma boa escolha para quem precisa de espaço, é ótimo ver a Strada na disputa. O Volkswagen Polo, que foi o campeão de julho, ficou na quarta posição em agosto, com 1.279 unidades vendidas. Quem diria que a disputa entre os hatchbacks e as picapes ficaria tão acirrada?

Entre os SUVs, o Hyundai Creta deu um show, liderando o segmento com 1.119 unidades emplacadas. O Toyota Corolla Cross ficou bem próximo, com 1.115 unidades. Certamente, quem já pegou a estrada sabendo que a família está a bordo sabe o quanto um bom SUV pode fazer a diferença.

Se a gente olhar para os compactos, o Renault Kwid saiu na frente do Fiat Mobi, somando 945 unidades vendidas em comparação com as 722 do Mobi. Agora, se você é do tipo que ama um SUV, fique de olho no Volkswagen T-Cross, em oitavo lugar entre os mais vendidos e terceiro entre os SUVs, com 868 unidades emplacadas. E logo atrás dele, o Nissan Kicks não deixou por menos, com 818 unidades comercializadas.

O Fiat Fastback também merece destaque, vendendo 698 unidades e ultrapassando o Volkswagen Nivus, que teve 528 emplacamentos. O Fiat Pulse, outro modelo que está chamando atenção, vendeu 600 unidades, ficando à frente do Volkswagen Tera, que somou 466 vendas.

Vamos conferir o ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|——–|

| 1 | Hyundai HB20 | 2.609 |

| 2 | Fiat Argo | 1.447 |

| 3 | Fiat Strada | 1.389 |

| 4 | Volkswagen Polo | 1.279 |

| 5 | Hyundai Creta | 1.119 |

| 6 | Toyota Corolla Cross | 1.115 |

| 7 | Renault Kwid | 945 |

| 8 | Volkswagen T-Cross | 868 |

| 8 | Nissan Kicks | 818 |

| 10 | Fiat Mobi | 722 |

E que tal dar uma olhadinha nos outros que estão na lista? O Fiat Fastback, por exemplo, é um modelo que está chamando atenção, além do Chevrolet Onix e Tracker, que sempre aparecem entre os mais vendidos. Cada um desses carros traz algo especial para a experiência de dirigir!