Obituário: Frank E. Whittaker falece aos 85 anos

Obituário de Frank E. Whittaker: Uma Homenagem à Vida de um Homem Amado

Frank E. Whittaker, de 85 anos, faleceu no dia 2 de agosto de 2025, em sua casa em Waconia, Minnesota. Ele deixa um legado de amor e amizade entre familiares e amigos.

O memorial em sua honra será realizado com uma Missa de Corpo Presente, marcada para às 11h do dia 8 de agosto de 2025, na comunidade católica de São José, localizada na 41 East 1st St., em Waconia. Antes da missa, a família e os amigos poderão se reunir na igreja, a partir das 9h da manhã. Após a cerimônia, Frank será sepultado no cemitério da mesma comunidade.

Frank Emmett Whittaker nasceu em 25 de janeiro de 1940, em Mound, Minnesota. Ele foi filho de Charles Sr. e Myrtle Whittaker. Cresceu em Mound, onde frequentou a escola católica Nossa Senhora do Lago e se formou no ensino médio. Em 28 de outubro de 1961, casou-se com Myrene Weinzierl na Igreja de São Bonifácio, em St. Bonifacius. O casal teve três filhos: Roch, Lynn e Rodd.

A carreira de Frank foi marcada por sua longa passagem por uma das mais icônicas empresas de brinquedos, a Tonka Toys, onde trabalhou por mais de 39 anos. Em 1983, ele se mudou para El Paso, Texas, com a empresa, e retornou para Minnesota em 1998. Depois disso, Frank trabalhou em empresas como Klingelhutz Construction, Floe Docks e Mackenthun’s Fine Foods.

A família sempre ocupou o primeiro lugar na vida de Frank. Ele apreciava assistir seus netos e bisnetos praticando esportes e gostava de atividades ao ar livre, como pesca, golf, boliche e passeios de snowmobile. Também costumava visitar cassinos em suas horas de lazer. Frank era uma pessoa muito envolvida na comunidade e se oferecia para ajudar sempre que podia. Ele era membro da ordem dos Cavaleiros de Colombo e era conhecido por sua natureza paciente, amável e divertida. Aqueles que tiveram a chance de conhecê-lo logo se tornaram seus amigos.

Frank deixa uma grande família para trás, incluindo sua esposa Myrene e seus filhos: Roch (Lisa) Whittaker, de Waconia; Lynn Whittaker, de Las Cruces, Novo México; e Rodd (Anne) Whittaker, de Chaska. Ele também é avô de Matthew, Jonathon (Ana), Jeffrey (Karie), Mallary (com o amigo Drew Thomes), Roch (com a noiva Tori Hanson) e Dillon (com a amiga Brooke Paulsrud). Seus bisnetos são Jayson, Justin, Kenzie, Jarret, Jaxson, e Brayden.

Frank foi precedido por seus pais e vários irmãos e cunhados. Ele deixa também irmãos e cunhados que permanecem, incluindo Jim Whittaker, de San Antonio, Texas, e Richard (Merry) Whittaker, de New Germany, além de muitos sobrinhos, sobrinhas e amigos.

Como homenagem à sua vida, os porta-urnas na cerimônia serão os netos: Matthew Whittaker, Jonathon Almanza, Jeffrey Almanza, Mallary Whittaker, Roch Whittaker e Dillon Whittaker.

Frank E. Whittaker será sempre lembrado por seu espírito generoso e sua dedicação à família e à comunidade.