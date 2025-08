Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

A Honda CG 160 começa agosto liderando a lista das motos mais vendidas do Brasil, com impressionantes 5.212 unidades emplacadas. Se você já teve a oportunidade de montar em uma, sabe que o conforto e a performance dessa máquina tornam os passeios ainda mais incríveis.

Logo atrás, temos a Honda Biz, que também faz bonito no mercado com 2.691 unidades comercializadas. Essa é a queridinha para quem busca praticidade no dia a dia, ideal para o deslocamento urbano.

Na terceira posição está a Honda NXR 160 Bros, que emplacou 2.076 motos. Essa é uma ótima opção para quem gosta de aventura e passeios em terrenos variados. Seguida de perto pela Honda Pop 110i, que somou 2.017 unidades, garantindo o quarto lugar. Quem não gosta de simplicidade na hora de pegar aquela estrada e ainda economizar?

Agora, a Mottu Sport 110i também não fica para trás, ocupando a quinta colocação com 1.440 unidades vendidas. Uma escolha inteligente para quem busca economia e desempenho em um só lugar.

Em sexto lugar, está a Yamaha YBR 150, com 1.113 motos licenciadas. Essa moto é bastante apreciada por ser versátil e confiável, perfeita para quem enfrenta o trânsito diário. Na sétima posição, a robusta Honda CB 300F vendeu 732 unidades, ideal para quem gosta de pegar a estrada com mais potência.

A Honda PCX 160 aparece em oitavo, com 593 emplacamentos. Você deve ter notado muitos scooters assim nas ruas, e isso mostra como a onda dos modelos mais ágeis está dominando. Logo abaixo, a Yamaha Fazer 250, com 545 unidades, se destaca pela entrega de uma mecânica potente, mas que ainda é amigável na cidade.

Por fim, fechando a lista das dez mais vendidas, temos a Shineray XY 125 com 528 unidades. Um modelo que agrada a quem busca um custo-benefício atraente sem abrir mão da eficiência.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————-|——–|

| 1º | Honda CG 160 | 5.212 |

| 2º | Honda Biz | 2.691 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 2.076 |

| 4º | Honda Pop 110i | 2.017 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 1.440 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 1.113 |

| 7º | Honda CB 300F | 732 |

| 8º | Honda PCX 160 | 593 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 545 |

| 10º | Shineray XY 125 | 528 |

Esses números refletem o que a galera realmente está buscando nas ruas. Afinal, com tantas opções por aí, é interessante ver quais modelos realmente conquista o coração dos brasileiros.