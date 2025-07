Porsche Cayenne elétrico 2026 apresenta interior inovador

O Porsche Cayenne Elétrico promete chegar com tudo no mercado a partir do fim de 2025, com vendas começando em 2026. Esse SUV de luxo, que é totalmente elétrico, será o maior modelo da marca nessa categoria até agora. E o preço? Ele deve começar em cerca de 90 mil dólares, podendo chegar a impressionantes 130 mil dólares na versão Turbo.

Embora a Porsche continue investindo em motores a combustão, a marca está determinada a se eletrificar de vez. O Cayenne EV vai usar uma versão ampliada da plataforma PPE, que já rola em outros novos modelos como o Macan Elétrico e o Audi Q6 e-tron. Isso significa que o Cayenne EV não é só uma adaptação do modelo atual, mas uma novidade completa.

As novas imagens dos protótipos mostram um pouco do visual interno, que ainda está sendo testado, mas já dá para ter uma ideia do que vem por aí. A parte da frente segue a linha do Macan EV, com faróis e entradas de ar meio camufladas. Espera-se que o design final tenha um ar esportivo, bem característico da Porsche.

### Interior de tirar o fôlego

Ao entrar no Cayenne EV, a primeira coisa que impressiona é o painel super digital, com quatro telas! O quadro de instrumentos será um display curvo, enquanto duas telas sensíveis ao toque estarão lado a lado — uma no centro e outra na frente do passageiro. Isso cria uma experiência super moderna e integrada no interior.

E se você gosta da praticidade, vai adorar saber que há uma quarta tela na parte inferior do console, que funcionará como um tablet para os controles de ar-condicionado e aquecimento dos bancos. A Porsche decidiu deixar os botões clássicos de lado, optando por um design mais clean, com apenas alguns interruptores e um controle giratório.

Mas não se preocupe, os elementos icônicos da marca continuam. O relógio analógico Sport Chrono permanece no topo do painel, e o seletor de marchas vai estar ali, como de costume, no painel.

### Potência que impressiona

Em termos de desempenho, o Cayenne elétrico não decepciona. Ele deve herdar motores do Macan, começando com uma versão de 402 cv e podendo ultrapassar 630 cv na versão Turbo. Vale lembrar que a versão de entrada com tração traseira de 335 cv, que existe no Macan, deve ficar de fora desse lançamento.

Esse SUV, com seu design elegante, tecnologia avançada e potência de sobra, certamente vai roubar a cena no segmento de luxo. É mais um passo da Porsche na busca por um futuro elétrico, ao mesmo tempo que mantém o DNA esportivo que todos nós amamos.