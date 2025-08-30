Confirmação do nome de caminhoneiro morto em acidente na SC-110

Mais um trágico acidente nas rodovias brasileiras marcou a tarde de sexta-feira (29) em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O tombamento de um caminhão resultou na morte de Renan Taborda Brauza, de apenas 28 anos, deixando familiares e colegas de trabalho em luto.

O incidente ocorreu por volta das 14h10, em um trecho conhecido pela descida íngreme e por suas curvas acentuadas, que já provocaram outros acidentes na área. As primeiras informações indicam que Renan dirigia um caminhão VW/25.370 com semirreboque acoplado quando perdeu o controle do veículo.

O caminhão tombou e bateu com força contra um barranco no quilômetro 93,750 da rodovia, indo em direção a Pomerode. Infelizmente, devido ao impacto, a cabine ficou completamente destruída, e Renan foi encontrado sem vida pelas equipes de resgate que rapidamente chegaram ao local.

### Trecho perigoso e investigações em andamento

Esse ponto da rodovia é conhecido por oferecer riscos significativos a motoristas, especialmente os caminhoneiros que transportam cargas pesadas. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) alerta que a combinação de descidas íngremes e as curvas apertadas exigem atenção redobrada. Além disso, é fundamental que os motoristas realizem manutenções frequentes nos freios e sistemas de segurança de seus veículos.

Apesar de já se conhecerem as condições da pista, as causas exatas do tombamento ainda estão sendo investigadas. Possíveis razões incluem falha mecânica, excesso de velocidade ou até a perda de controle em função do peso da carga. O caminhão foi removido para a perícia técnica, enquanto o semirreboque permaneceu no local até que a carga fosse retirada.

Renan era visto como um jovem trabalhador e dedicado, que se esforçava diariamente para sustentar a família e construir sua carreira no transporte rodoviário. Sua morte traz à tona não apenas o luto de seus entes queridos, mas também as preocupações em relação à segurança nas estradas de Santa Catarina, que têm um histórico preocupante de acidentes.

### Luto, dor e a urgência por estradas mais seguras

A morte de Renan não é apenas uma perda para sua família, mas também um símbolo de um problema abrangente no Brasil: a vulnerabilidade dos caminhoneiros e de outros motoristas diante de rodovias em condições críticas. Em Santa Catarina, acidentes em trechos com serras e curvas perigosas têm sido frequentes, muitas vezes resultando em consequências fatais.

Esse cenário ressalta a necessidade urgente de ações efetivas que incluem desde melhorias estruturais, como sinalizações adequadas e áreas de escape, até campanhas educativas que incentivem a prudência nas estradas e a manutenção preventiva dos veículos.

Para os que enfrentam diariamente os riscos das rodovias, tragédias como esta servem como um lembrete doloroso de que cada viagem pode ser a última. O acidente na SC-110 destaca não só a fragilidade da vida, mas também a importância de repensar estratégias que tornem o transporte rodoviário mais seguro para todos.