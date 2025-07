Outra série pode antecipar o final de The Boys

Painel sobre Gen V na San Diego Comic-Con revela novidades

O painel de Gen V na San Diego Comic-Con trouxe diversas revelações empolgantes para os fãs da série. Um dos principais destaques foi a pergunta: seria Marie, interpretada por Jaz Sinclair, a chave para derrotar o temido Capitão Pátria, vivido por Antony Starr? Embora a temporada final de The Boys só deva ser lançada em 2026, este ano ainda promete algumas surpresas.

Durante o evento, um novo trailer da série Gen V foi apresentado, despertando a expectativa do público. As imagens mostram que a trama seguirá em um ritmo acelerado e cheio de ação. Erin Moriarty, na pele de Luz-Estrela, faz uma participação especial. Para quem acompanhou a série original, Luz-Estrela é uma das poucas heroínas que não foi capturada pelo regime autoritário do Capitão Pátria. No novo enredo, ela está em fuga e solicita a ajuda de Marie para desvendar um mistério que ocorre na universidade Godolkin.

Na segunda temporada de Gen V, os personagens Marie, Jordan (interpretados por London Thor e Derek Luh) e Emma (Lizze Broadway) retornam à instituição de ensino. Por outro lado, Cate (Maddie Phillips) e Sam (Asa Germann) são homenageados como heróis pelos eventos que ocorreram na primeira temporada. Entretanto, um novo reitor, Cipher (Hamish Linklater), implementa um currículo que busca transformar os alunos em versões ainda mais poderosas de si mesmos.

De acordo com a showrunner Michele Fazekas, a nova temporada oferecerá mais conexões com The Boys, revelando detalhes sobre o destino de alguns personagens da série original. Os fãs podem esperar por encontros e novas tramas que ligarão os dois universos.

A nova temporada de Gen V está programada para estrear no próximo semestre, no dia 17 de setembro.