Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está fervendo! Até o final de agosto, as vendas continuam em alta, e nem parece que estamos enfrentando tempos difíceis. Os dados da Fenabrave mostram que a Honda CG 160 segue firme na liderança, com nada menos que 32.756 unidades vendidas só em agosto. No total, já são incríveis 300.664 motos emplacadas este ano. É a moto que todos amam, e por boas razões!

Logo atrás, temos a clássica Honda Biz, que não deixa a desejar. Com 17.043 vendas no mês, ela acumulou um total de 169.017 unidades emplacadas em 2025. É a escolha certeira para quem busca praticidade no dia a dia. Se você já fez um trajeto longo na cidade, sabe como essa moto é versátil!

E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que ficou em terceiro lugar com 13.268 unidades vendidas. Quase empatada, a Honda NXR 160 Bros chegou na sequência com 12.816 motos emplacadas — uma diferença bem pequena de apenas 452 motos. Essas duas são as opções perfeitas para quem busca economia e um conforto na pilotagem.

Agora, para fechar o top 5, temos a Mottu Sport 110i, com 7.598 vendas, exibindo uma alta de 6% em relação a julho. Muita gente tem elogiado esse modelo pela sua agilidade, o que é uma mão na roda para encarar o trânsito e ainda aproveitar a cidade. Logo atrás, aparece a Yamaha YBR 150 com 6.213 unidades, seguida pela Honda CB 300F, que emplacou 4.530 motos no mês. E a Honda PCX 160 não ficou atrás, totalizando 3.523 motos vendidas.

E, para quem está atento ao ranking das motos, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.368 unidades. A Shineray XY 125 fecha o top 10, registrando 3.160 vendas.

Vamos dar uma olhada geral nos números? Aqui está o ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 32.756 2º Honda Biz 17.043 3º Honda Pop 110i 13.268 4º Honda NXR 160 Bros 12.816 5º Mottu Sport 110i 7.598 6º Yamaha YBR 150 6.213 7º Honda CB 300F 4.530 8º Honda PCX 160 3.523 9º Yamaha Fazer 250 3.368 10º Shineray XY 125 3.160

São números que mostram que, mesmo em dias corridos, a paixão pelas motos só cresce. Quer andar com liberdade, praticidade e ainda economizar no combustível? Essas opções são um excelente caminho!