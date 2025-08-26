Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe

Diego Marques
2 minutos lidos
As motos mais vendidas do Brasil até dia 26 de julho de 2025 – Fipe Carros
Crédito da imagem: Henrique Vinhedo, SP

O mercado de motocicletas no Brasil está fervendo! Até o final de agosto, as vendas continuam em alta, e nem parece que estamos enfrentando tempos difíceis. Os dados da Fenabrave mostram que a Honda CG 160 segue firme na liderança, com nada menos que 32.756 unidades vendidas só em agosto. No total, já são incríveis 300.664 motos emplacadas este ano. É a moto que todos amam, e por boas razões!

Logo atrás, temos a clássica Honda Biz, que não deixa a desejar. Com 17.043 vendas no mês, ela acumulou um total de 169.017 unidades emplacadas em 2025. É a escolha certeira para quem busca praticidade no dia a dia. Se você já fez um trajeto longo na cidade, sabe como essa moto é versátil!

E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que ficou em terceiro lugar com 13.268 unidades vendidas. Quase empatada, a Honda NXR 160 Bros chegou na sequência com 12.816 motos emplacadas — uma diferença bem pequena de apenas 452 motos. Essas duas são as opções perfeitas para quem busca economia e um conforto na pilotagem.

Agora, para fechar o top 5, temos a Mottu Sport 110i, com 7.598 vendas, exibindo uma alta de 6% em relação a julho. Muita gente tem elogiado esse modelo pela sua agilidade, o que é uma mão na roda para encarar o trânsito e ainda aproveitar a cidade. Logo atrás, aparece a Yamaha YBR 150 com 6.213 unidades, seguida pela Honda CB 300F, que emplacou 4.530 motos no mês. E a Honda PCX 160 não ficou atrás, totalizando 3.523 motos vendidas.

E, para quem está atento ao ranking das motos, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.368 unidades. A Shineray XY 125 fecha o top 10, registrando 3.160 vendas.

Vamos dar uma olhada geral nos números? Aqui está o ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16032.756
Honda Biz17.043
Honda Pop 110i13.268
Honda NXR 160 Bros12.816
Mottu Sport 110i7.598
Yamaha YBR 1506.213
Honda CB 300F4.530
Honda PCX 1603.523
Yamaha Fazer 2503.368
10ºShineray XY 1253.160

São números que mostram que, mesmo em dias corridos, a paixão pelas motos só cresce. Quer andar com liberdade, praticidade e ainda economizar no combustível? Essas opções são um excelente caminho!

