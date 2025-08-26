Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo Fipe
O mercado de motocicletas no Brasil está fervendo! Até o final de agosto, as vendas continuam em alta, e nem parece que estamos enfrentando tempos difíceis. Os dados da Fenabrave mostram que a Honda CG 160 segue firme na liderança, com nada menos que 32.756 unidades vendidas só em agosto. No total, já são incríveis 300.664 motos emplacadas este ano. É a moto que todos amam, e por boas razões!
Logo atrás, temos a clássica Honda Biz, que não deixa a desejar. Com 17.043 vendas no mês, ela acumulou um total de 169.017 unidades emplacadas em 2025. É a escolha certeira para quem busca praticidade no dia a dia. Se você já fez um trajeto longo na cidade, sabe como essa moto é versátil!
E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que ficou em terceiro lugar com 13.268 unidades vendidas. Quase empatada, a Honda NXR 160 Bros chegou na sequência com 12.816 motos emplacadas — uma diferença bem pequena de apenas 452 motos. Essas duas são as opções perfeitas para quem busca economia e um conforto na pilotagem.
Agora, para fechar o top 5, temos a Mottu Sport 110i, com 7.598 vendas, exibindo uma alta de 6% em relação a julho. Muita gente tem elogiado esse modelo pela sua agilidade, o que é uma mão na roda para encarar o trânsito e ainda aproveitar a cidade. Logo atrás, aparece a Yamaha YBR 150 com 6.213 unidades, seguida pela Honda CB 300F, que emplacou 4.530 motos no mês. E a Honda PCX 160 não ficou atrás, totalizando 3.523 motos vendidas.
E, para quem está atento ao ranking das motos, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.368 unidades. A Shineray XY 125 fecha o top 10, registrando 3.160 vendas.
Vamos dar uma olhada geral nos números? Aqui está o ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|32.756
|2º
|Honda Biz
|17.043
|3º
|Honda Pop 110i
|13.268
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|12.816
|5º
|Mottu Sport 110i
|7.598
|6º
|Yamaha YBR 150
|6.213
|7º
|Honda CB 300F
|4.530
|8º
|Honda PCX 160
|3.523
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.368
|10º
|Shineray XY 125
|3.160
São números que mostram que, mesmo em dias corridos, a paixão pelas motos só cresce. Quer andar com liberdade, praticidade e ainda economizar no combustível? Essas opções são um excelente caminho!