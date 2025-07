Sanofi adquire Vicebio em transação de até US$ 1,6 bilhão

A Sanofi, um importante grupo farmacêutico francês, anunciou que adquiriu a empresa britânica de vacinas Vicebio por até US$ 1,6 bilhão. Esse investimento visa incorporar ao portfólio da Sanofi novas vacinas em desenvolvimento para o vírus sincicial respiratório e o metapneumovírus humano.

O anúncio oficial foi feito na terça-feira, e o acordo prevê um pagamento inicial de US$ 1,15 bilhão. Além disso, a Sanofi poderá pagar até US$ 450 milhões adicionais, dependendo do cumprimento de certas metas de desenvolvimento e regulamentação.

Com essa aquisição, a Sanofi busca fortalecer sua linha de produtos voltados para vacinas respiratórias, introduzindo duas novas candidatas que estão em fases iniciais de desenvolvimento. A empresa destacou a importância deste passo para expandir suas operações no setor de vacinas.

Outro ponto relevante da compra é a tecnologia de clamp molecular da Vicebio, que melhora a capacidade de design e desenvolvimento de vacinas. Essa tecnologia promete ajudar o sistema imunológico a identificar e reagir de forma mais eficiente às proteínas do vírus, potencializando a eficácia das vacinas.

A conclusão do acordo está prevista para o quarto trimestre deste ano, desde que todas as condições regulatórias necessárias sejam atendidas. A Sanofi afirmou que essa aquisição não impactará de forma significativa suas projeções de resultados anuais.