Carros mais vendidos até 2 de setembro de 2025 – Fipe

A Fiat Strada começou setembro com força total, dominando o mercado automotivo brasileiro. Até o dia 2 do mês, ela já tinha emplacado incríveis 1.091 unidades. Não é fácil ficar no topo, mas a picape da marca italiana tem mostrado por que é tão querida.

Logo atrás, na segunda posição, está o Chevrolet Tracker, que é o rei dos SUVs, vendendo 736 unidades. E quem diria, o Toyota Corolla Cross, que brilhou em agosto, agora aparece em terceiro lugar, com 646 unidades vendidas. Isso mostra como o mercado está sempre mudando, não é mesmo?

O Volkswagen Polo, que tinha sido o carro mais vendido no mês passado, desceu para o quarto lugar, com 598 unidades. E não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross, que está em quinto, vendendo 592 carros e ocupando também o terceiro lugar entre os SUVs. A competição está acirrada!

Fechando o sexto lugar, temos o Chevrolet Onix, com 568 unidades emplacadas. É um carro que, com seu apelo, continua a conquistar famílias e jovens em busca de um carro prático e estiloso. Agora, se a gente olhar mais para baixo na lista, o Volkswagen Tera aparece em 15º lugar, com 387 unidades, bem à frente do FIAT Pulse, que ficou na 22ª posição com apenas 292 unidades.

Ranking dos Carros Mais Vendidos do Brasil em Setembro

E aqui vai um resuminho de como andam as vendas:

1º lugar: Fiat Strada – 1.091 unidades

2º lugar: Chevrolet Tracker – 736 unidades

3º lugar: Toyota Corolla Cross – 646 unidades

4º lugar: Volkswagen Polo – 598 unidades

5º lugar: Volkswagen T-Cross – 592 unidades

6º lugar: Chevrolet Onix – 568 unidades

A lista completa pode ser bem reveladora sobre o que os motoristas brasileiros estão buscando. Não é só sobre ter estilo; espaço, conforto e economia de combustível têm um peso enorme nas escolhas do dia a dia. afinal, quem não aprecia um carro que faz menos paradas no posto, não é mesmo?

Em resumo, cada marca e modelo tem seus encantos e desafios no mercado. O que você acha? Quais desses modelos já passaram pela sua garagem?