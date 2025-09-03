Técnico da Seleção Brasileira volta da Europa e é campeão

Após 16 anos sem conquistar a Copa América de Basquete, a seleção brasileira, sob o comando de Aleksandar Petrovic, voltou a brilhar. No dia 31 de agosto de 2025, em Managua, na Nicarágua, o Brasil se sagrou pentacampeão ao vencer a Argentina por 55 a 47.

Foi um jogo cheio de emoção e rivalidade. A última vez que o Brasil conquistou o título foi em 2009, e agora, a torcida pôde finalmente gritar “É campeão” novamente. Yago se destacou e foi eleito o MVP da partida, um prêmio que faz jus ao seu desempenho.

O triunfo sobre os argentinos

Bruno contribuiu com 11 pontos, enquanto Aleksandar Petrovic liderou a equipe com uma estratégia certeira. Deodato fez 9 pontos, Georginho contribuiu com 5 e Yago completou a festa com 14 pontos, além de importantes rebotes e assistências. O começo do jogo até foi favorável para a Argentina, mas a seleção brasileira não ficou atrás e logo se recuperou.

No segundo quarto, a pontuação caiu um pouco para ambas as equipes. Apesar de um jogador brasileiro sofrer uma falta, ele converteu os lances livres. Enquanto isso, Petrovic observava atentamente a movimentação dos seus atletas. A Argentina perdeu várias chances, enquanto Yago e Benite brilharam com dois arremessos de três pontos consecutivos. No fim do quarto, Georginho fez uma linda enterrada, mas Corbalan, da Argentina, respondeu com um ponto a mais.

No terceiro quarto, Georginho voltou a marcar, aumentando a vantagem brasileira. Embora tenha havido algumas perdas de bola, a seleção se destacou no placar, abrindo uma diferença de 12 pontos. Já no último período, Lucas Dias fez uma assistência para Reynan, prolongando a vantagem.

Alexey também ajudou, somando pontos em jogadas decisivas. Apesar de uma leve reação argentina, Benite garantiu mais 10 pontos para o Brasil, consolidando a vitória. A seleção, apesar do esforço da Argentina e das jogadas de Caffaro, saiu como campeã, comemorando um título muito aguardado por todos os brasileiros.