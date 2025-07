As motos mais vendidas até julho de 2025 pela Fipe

A Honda CG 160 deu um show em julho, liderando como a moto mais vendida no Brasil, com incríveis 20.032 unidades emplacadas. Um crescimento de 17% em relação ao mês anterior, segundo a Fenabrave. No total, já são 244.782 unidades comercializadas em 2025, o que não é pouca coisa, né?

Logo atrás está a Honda Biz, com 11.181 unidades vendidas e um aumento de 12% nas vendas. A Honda Pop 110i fez bonito também, com 9.549 motos emplacadas, subindo 9% em comparação a junho.

Fechando o top 4, a Honda NXR 160 Bros chamou atenção com um salto de 29% nas vendas, totalizando 9.477 unidades vendidas. E não podemos esquecer da Sport 110i, da Mottu, que emplacou 4.240 motos.

Se você curte uma moto mais estilosa, a Yamaha YBR 150 entrou no ranking com 2.982 emplacamentos, e a Honda CB 300F ficou em sétimo lugar com 2.674 unidades. A Honda PCX 160 aparece em oitavo, com 2.215 motos emplacadas.

Para quem gosta de off-road, a Honda Sahara 300 ficou em nona posição, vendendo 1.909 unidades, enquanto a Honda XRE 190 completou o top 10 com 1.862 unidades registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 20.032 2º Honda Biz 11.181 3º Honda Pop 110i 9.549 4º Honda NXR 160 Bros 9.477 5º Sport 110i 4.240 6º Yamaha YBR 150 2.982 7º Honda CB 300F 2.674 8º Honda PCX 160 2.215 9º Honda Sahara 300 1.909 10º Honda XRE 190 1.862

Dá para notar que a Honda realmente domina o mercado, não é? A vantagem de ter uma moto confiável como essas é que você pode contar com a performance nas ruas ou até mesmo nas trilhas.