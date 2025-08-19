Carros do museu Carde são premiados na Califórnia

Todo mês de agosto, Monterey, na Califórnia, se transforma no ponto de encontro dos apaixonados por carros antigos. Este ano, o Monterey Car Week rolou entre os dias 8 e 17 e atraiu mais de 80 mil pessoas. Nos eventos ao ar livre, os carros antigos são de tirar o fôlego. E olha que pela primeira vez, o Brasil teve um representante na festa: o museu Carde, de Campos do Jordão, levou três preciosidades do seu acervo.

O ápice da semana é sempre o Pebble Beach Concours d’Elegance, o concurso de elegância mais famoso do mundo. Nessa competição, carros raros de épocas como a pré e pós-guerra são avaliados com o rigor de critérios como exclusividade, originalidade e estado de conservação. E a grande novidade: um carro com placa brasileira brilhou na premiação!

O destaque foi o Isotta Fraschini Tipo 8A SS Guida Interna Sport, de 1928, que levou o prêmio especial conhecido como LAP of Luxury Award, destinado ao carro mais luxuoso do evento. O que é incrível é que esse clássico já fez parte do cotidiano nas ruas de São Paulo até a década de 80! Com suas plaquinhas “normais”, ele ainda circula por aí, ao invés das pretas de coleção.

Produzido em Milão, o Isotta Fraschini Tipo 8A era um verdadeiro símbolo de luxo e exclusividade. Apenas 950 exemplares foram fabricados entre 1924 e 1931 — sabendo que um terço foi para os Estados Unidos, ainda dá para ver um deles em cena no filme “Crepúsculo dos Deuses”, lá de 1950! No Brasil, a marca tinha como representante o sr. O.A. Lucchini, de São Paulo.

Agora, imagina a emoção: o Isotta Tipo 8A que fez sucesso na competição é uma versão SS, que significa “Super Spinto”. Aqui, o bicho tem um motor de oito cilindros em linha, 7,4 litros e uma potência que vai de 115 cv nas versões comuns até incríveis 160 cv nas versões mais potentes. Para quem gosta de velocidade, ele poderia alcançar 145 km/h — e olhe que isso era coisa de outro mundo naquela época!

Além das impressionantes especificações, o carro possui uma carroceria artesanal de duas portas que chama atenção. Ele pertencia ao aviador brasileiro João Ribeiro de Barros, famoso por fazer a primeira travessia aérea sem escalas do Atlântico Sul em 1927. Imagina só a história que esse carro carrega!

E tem mais, até 2012, essa belezura foi reformada e restaurada, voltando a ganhar vida e agora com uma pintura num elegante azul escuro. Na Pebble Beach, ele não apenas parou para ser admirado, mas também participou do Tour d’Elegance, um desfile em uma linda estrada costeira. Com certeza, quem viu essas relíquias na estrada se impressionou com a performance do Isotta, que continua tão robusto aos quase 100 anos de existência.

Outro destaque do Carde no evento foi a Ferrari F50, que recebeu um prêmio no evento “The Quail”. Esse modelo de 1995 completou 30 anos e não passou despercebido. O que impressionou os jurados foi sua originalidade e o fato de ser o “P2-3”, um protótipo que antecedeu a produção em série de apenas 349 F50s.

Essas conquistas mostram que, mesmo com a primeira participação do Brasil em eventos como o Pebble Beach e o The Quail, a cena automotiva brasileira tem muito a oferecer, revelando um potencial imenso de sofisticação e paixão por carros.