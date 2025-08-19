Garota de 11 anos inventa produto que beneficia pessoas com Parkinson

Quando tinha apenas 11 anos, Lily Born decidiu fazer a diferença. Inspirada pelo avô que sofria de Parkinson, ela criou uma solução bem inteligente: o Kangaroo Cup. Esse copo tem um design especial, com três pernas, o que ajuda muito a estabilizar e evitar derramamentos. Graças a essa inovação, pessoas com dificuldades motoras ganharam mais independência em atividades do dia a dia.

Com o passar dos anos, o Kangaroo Cup se tornou um sucesso, com mais de 10 mil unidades vendidas. Hoje, aos 21 anos, Lily lidera a Imagiroo, a empresa por trás desse produto. Não só isso, ela também lançou uma versão de plástico do copo, atingindo mais pessoas e facilitando ainda mais a vida de quem lida com Parkinson.

O sucesso de Lily

A jornada de Lily é um exemplo inspirador. Com a Imagiroo, ela continua a expandir as possibilidades para quem vive com a doença. O copo não é apenas uma invenção, mas sim uma ferramenta que ajuda muitas pessoas a se sentirem mais autônomas em suas rotinas.

Outra inovação no combate ao Parkinson

Outro destaque vem de Pernambuco, onde estudantes da Escola Técnica Estadual Paulo Freire desenvolveram a GlovETE. Essa luva tem uma função super interessante: estabiliza os tremores com a ajuda de um disco rígido que atua como giroscópio. A ideia é simples, mas extremamente eficaz para quem enfrenta dificuldades motoras.

Esses jovens mostram que não é preciso gastar muito para criar soluções que ajudem pacientes com Parkinson. Muitas vezes, o que se precisa é de criatividade e um olhar atento para os desafios do dia a dia. Seja ao segurar utensílios ou ao se vestir, inovações como a GlovETE e o Kangaroo Cup têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida de muitas pessoas.

O futuro da inovação em Parkinson

À medida que a população de pessoas com Parkinson cresce, a necessidade por soluções acessíveis se torna ainda mais evidente. As projeções indicam que, até 2030, o número de pacientes no Brasil pode dobrar, chegando a 8,7 milhões.

Essa é uma chamada para o desenvolvimento de novas tecnologias que tornem a vida mais fácil e acessível. Estamos apenas começando a ver inovações que buscam atender essas necessidades, e é certo que o futuro reserva ainda mais surpresas nesse campo.