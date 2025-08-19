Globoplay anuncia nova série com Cauã Reymond

A nova série estrelada por Cauã Reymond no Globoplay, chamada “Último Lance”, começou sua pré-produção no início de agosto. A produção já está em busca de jogadores profissionais de futebol com idades entre 18 e 35 anos, além de árbitros e estudantes de arbitragem, que irão compor o elenco.

As gravações estão previstas para começar em novembro, no Rio de Janeiro. O ator começará a trabalhar na série após finalizar suas atividades no remake de “Vale Tudo”, que deverá ser concluído em outubro. Inicialmente intitulada “Mata-Mata”, a série passou por algumas mudanças e terá um total de oito episódios, ao invés dos 12 capítulos previstos no planejamento inicial.

A trama gira em torno de um ex-jogador de futebol que decide mudar de carreira e se torna agente de atletas. Para cumprir essa nova missão, ele contará com a ajuda de uma jovem advogada, que desempenhará um papel crucial em sua trajetória profissional.

O enredo abordará temas importantes e delicados, incluindo o assédio sexual de jovens jogadores nas categorias de base, além de apresentar diversas cenas que tratam do sexo e do consumo de drogas, prometendo uma narrativa intensa e realista.

A história será escrita por Thiago Dottori, que já é conhecido pelo seu trabalho em “Psi” e no filme “Turma da Mônica – Laços”. Ele contará com a supervisão de Lucas Paraizo, roteirista renomado por produções como “Sob Pressão” e “Os Outros”. A direção ficará a cargo de Bruno Safadi, que traz consigo uma combinação de experiência e inovação para este projeto.