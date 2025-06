Carro popular pode ter isenção de IPI até 2026

A ideia de ver o carro popular de volta na garagem está cada vez mais próxima. O governo federal está prestes a anunciar, na próxima semana, dois programas novos que prometem dar um gás na indústria automotiva nacional. O primeiro é o aguardado IPI Verde, que vai premiar os veículos com baixíssima emissão de poluentes. O segundo, que vai chamar a atenção dos motoristas, é o Programa Carro Sustentável, focado na redução de impostos para aqueles modelos 1.0 flex que fazem bonito em custo-benefício.

A jornalista Marli Olmos, do Valor Econômico, deu o primeiro toque sobre esse programa. O “Carro Sustentável” vai oferecer redução ou até isenção do IPI para os carros nacionais que tiverem motor 1.0 aspirado, com até 90 cv, boa eficiência energética e um nível de emissão de poluentes bem baixo. Tô vendo aquele sorrisinho de quem sonha com um carrinho novo, não tô?

Modelos que viram a lista de estrelas

A lista de carros que podem ser beneficiados já começou a circular e tem muita coisa boa. Confira só:

| Marca | Modelos Elegíveis |

|————–|—————————————|

| Fiat | Mobi, Argo e Cronos |

| Volkswagen | Polo e Tera |

| Chevrolet | Onix e Onix Plus |

| Renault | Kwid |

| Peugeot | 208 |

| Citroën | C3 e Basalt |

| Hyundai | HB20 e HB20S |

Para quem dirige em estrada, sabe que um modelo que entrega economia e desempenho é a escolha ideal.

Elétricos também na lista, mas…

Agora, se você é fã de elétricos, pode levantar a sobrancelha. Mesmo com todo esse foco no meio ambiente, os carros 100% elétricos, como o Renault Kwid E-Tech e o BYD Dolphin Mini, não estão nos planos de incentivo. Eles custam, respectivamente, R$ 99.990 e R$ 122.000, além de não emitirem nada de poluição. Curioso, né? E mais: também ficam de fora os carros com motor turbo, os que ultrapassam os 90 cv, e os importados.

Um empurrãozinho para a indústria

Com a Selic nas alturas e o crédito mais caro do que nunca, a ideia do governo é que a renúncia do IPI compense os tributos que virão com o aumento das vendas. O foco parece ser mesmo estimular a produção nacional, com a dúvida de como isso vai repercutir na conta do consumidor.

O conceito de oferecer carros acessíveis com incentivo do governo não é novidade por aqui. O primeiro movimento nasceu lá em 1965, com um programa que tentava facilitar a vida de quem queria comprar um carro novinho. Mas, na prática, muitos modelos eram bem básicos e não atraíram tanta gente.

Essa história trouxe experiências como os DKW Pracinha, Simca Profissional e até o famoso Fusca Pé de Boi, que chegou sem frufrus e tinha que ser montado aos poucos pelo dono. Lembranças boas para quem ficou ligado nesse tempo.

Esperanças renovadas

Com o Carro Sustentável, a ideia é dar um novo ar a esse segmento, mas as prioridades mudaram. Agora, o foco são os critérios técnicos e ambientais, enquanto os preços não têm um direcionamento claro para queda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer o anúncio oficial em breve, e a expectativa é que tudo isso comece a valer até o final de 2026, juntamente com um novo sistema tributário.

Então, quem sabe, a gente não volta a sonhar com um carro novo que caiba no bolso e ainda seja amigo do meio ambiente? A espera continua, mas a esperança é a última que morre.