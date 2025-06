Idade média das mulheres ao ter filhos em cada estado

Em 2022, a idade média em que as mulheres brasileiras têm filhos apresentou variações significativas em todo o país. Nos dados coletados, a média mais baixa foi no Pará, onde as mulheres têm filhos aos 26,8 anos. Por outro lado, o Distrito Federal registrou a maior média, com 29,3 anos. Esses números mostram um aumento em relação a 2010, quando a média no Pará era de 25,4 anos e no Distrito Federal de 28,2 anos.

Entre os estados, Rondônia destacou-se com a maior elevação na idade média de fecundidade. A média subiu de 25,6 anos em 2010 para 27,5 anos em 2022, um aumento de 1,9 anos. Além disso, os estados das regiões Sul e Sudeste continuam a apresentar as maiores idades médias, com o Rio Grande do Sul alcançando 29,0 anos, São Paulo 28,9 anos e Santa Catarina 28,7 anos.

De acordo com analistas, essa mudança nas idades médias reflete diversas transformações sociais e econômicas. Fatores como a maior escolarização das mulheres, a sua inserção no mercado de trabalho, o acesso a métodos contraceptivos e as mudanças nas aspirações familiares e profissionais das mulheres estão entre as principais razões para essa nova realidade. Além disso, o custo de vida nas grandes cidades e a busca por estabilidade financeira antes de formar uma família também têm influenciado na decisão de ter filhos mais tarde.

O levantamento sobre fecundidade incluiu mulheres a partir de 12 anos e analisou o número de filhos nascidos vivos até 31 de julho de 2022. Para a pesquisa, um filho nascido vivo é aquele que, após o parto, deu sinais de vida, como respirar ou chorar, mesmo que tenha vindo a falecer logo em seguida. Esses dados ajudam a compreender melhor as tendências de fecundidade no Brasil e suas possíveis causas.