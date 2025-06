Cronograma de lançamento dos episódios da série do Prime Video

O Prime Video lançou, no dia 25 de junho, a série Contagem Regressiva (Countdown), com a participação do ator Jensen Ackles, famoso por seus papéis em Supernatural e The Boys. A série, que envolve mistério e ação, já está disponível com três episódios na plataforma, e novos episódios serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

A série foi criada por Derek Haas, que também foi coautor da conhecida franquia Chicago Fire. Contagem Regressiva apresenta a história do detetive Mark Meachum, interpretado por Ackles. Ele é convocado para fazer parte de uma força-tarefa secreta da polícia de Los Angeles, cujo objetivo é investigar o assassinato de um agente do Departamento de Segurança Interna. Esse crime desencadeia uma trama complexa que coloca a segurança nacional em Jeopardy, criando uma corrida urgente para evitar uma grande tragédia.

A primeira temporada de Contagem Regressiva terá um total de 13 episódios. A estratégia de lançamento do Prime Video consiste em disponibilizar três episódios logo de início e, em seguida, lançar episódios novos a cada semana. A previsão é que o último episódio seja exibido no dia 3 de setembro de 2025.

Para aqueles que aguardam a liberação dos próximos episódios, veja a programação:

Episódios 1, 2 e 3 – Já disponíveis

Episódio 4 – 2 de julho

Episódio 5 – 9 de julho

Episódio 6 – 16 de julho

Episódio 7 – 23 de julho

Episódio 8 – 30 de julho

Episódio 9 – 6 de agosto

Episódio 10 – 13 de agosto

Episódio 11 – 20 de agosto

Episódio 12 – 27 de agosto

Episódio 13 (final da temporada) – 3 de setembro

Além de Jensen Ackles, o elenco conta com outros artistas conhecidos, como Eric Dane, de Grey’s Anatomy e Euphoria; Jessica Camacho, de All Rise; Violett Beane, de The Flash; Uli Latukefu, de Young Rock; e Elliot Knight, de Titans. Ackles também é produtor executivo da série, trabalhando ao lado de John Eisendrath, conhecido por Alias e The Blacklist.

Contagem Regressiva promete uma mistura de ação e intriga, apresentando um enredo que envolve infiltrações, tiroteios e ameaças em larga escala. De acordo com a sinopse, a investigação pode desvelar um plano com consequências graves, comparáveis à catástrofe de Chernobyl. A série se destaca por suas cenas de ação empolgantes, incluindo perseguições, explosões e táticas militares, elevando a intensidade a cada episódio.

Para os fãs de suspense policial e ação, Contagem Regressiva é uma boa opção. A presença de Jensen Ackles, a liberação semanal de novos episódios e a alta qualidade de produção do Prime Video prometem manter o público envolvido até o final da temporada.